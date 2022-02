Jaguar TCS Racing Formula E 2022

JAGUAR TCS RACING Al debutto nel 2016, Jaguar Racing inizia la sua sesta stagione in Formula E. Dopo un campionato d’esordio chiuso al decimo posto in classifica team, la Casa britannica è cresciuta ottenendo un terzo posto a Hong Kong 2017 e soprattutto una splendida vittoria nell’ultima edizione dell’ePrix di Roma, bissata nel 2020 con il trionfo a Città del Messico, fino alla consacrazione del 2021, chiuso al secondo posto della classifica Costruttori. Il mattatore del team è il confermatissimo neozelandese Mitch Evans, finalmente affiancato da un compagno solidissimo e altrettanto veloce e costante, Sam Bird. Una delle coppie più solide e affidabili dell'intero circus elettrico, che già nella passata stagione ha dimostrato di poter dare filo da torcere anche nella lotta per entrambi i titoli iridati. Il Giaguaro, dopo tanti anni di scosse di assestamento, conferma la line-up all'insegna della stabilità: basterà per salire l'ultimo gradino e centrare il titolo?

Nome completo Jaguar TCS Racing Auto Jaguar I-Type 5 ePrix disputati 65 Vittorie 4 Pole position 3 Podi 14 Giri più veloci 7 Punti raccolti 533 Titoli piloti 0 Titoli team 0 Debutto in Formula E ePrix Hong Kong 2016 Piloti 2022 Mitch Evans #9 Sam Bird #10

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Mitch Evans (Jaguar TCS Racing)

Nome Mitch Evans Nazionalità Nuova Zelanda Team Panasonic Jaguar Racing Numero #9 Età 27 (24 giugno 1994) Altezza 172 cm Peso 62 kg ePrix disputati 65 Vittorie 2 Pole position 2 Podi 11 Giri più veloci 5 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Hong Kong 2016

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Sam Bird (Jaguar TCS Racing)

Nome Sam Bird Nazionalità Regno Unito Team Jaguar Racing Numero #10 Età 35 (9 gennaio 1987) Altezza 173 cm Peso 68 kg ePrix disputati 86 Vittorie 11 Pole position 6 Podi 22 Giri più veloci 7 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022