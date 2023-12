Formula E, il calendario ufficiale del mondiale 2024

Non è solo la Formula 1 a puntare su un 2024 da record. Anche la Formula E, la controparte per monoposto elettriche, scenderà in pista nel nuovo anno con il calendario più lungo e ricco di sempre che prevede ben 17 appuntamenti. Con il solito carico di novità interessanti e con alcune apprezzate riconferme: si riparte già in gennaio con l’ormai tradizionale appuntamento di Città del Messico e con il doppio Eprix in notturna di Ad Diriyah, in Arabia Saudita.

Formula E ePrix Hyderabad 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) in lotta con Stoffel Vandoorne (DS Penske) | Foto: Fia Formula E

PISTE PERMANENTI Il piatto forte sono però le nuove piste, che peraltro comportano anche un’inedita crescita delle tappe disputate su circuiti permanenti a scapito dei cittadini che sono lo storico fulcro centrale del calendario della serie. Al posto di Roma, debutta infatti il tracciato Marco Simoncelli di Misano Adriatico che ospita due gare ad aprile, al quale si aggiungono i due appuntamenti in programma a maggio sullo Shanghai International Circuit, probabilmente con un layout ridotto rispetto a quello già noto per i GP di Formula 1. Considerando anche il doppio evento di Portland e il già citato Eprix inaugurale all’Hermanos Rodriguez di Città del Messico, le tappe su piste permanenti saranno addirittura 7 sulle 17 complessive. Anche questo è un record.

Il circuito di Misano Adriatico - Marco Simoncelli Misano World Circuit

NUOVE CITTÀ Quelle di Misano e di Shanghai non sono però le uniche grandi novità di un campionato dal respiro sempre più globale: oltre alla Cina, che rientra in calendario dopo gli anni della pandemia, esordisce anche il Giappone con un Eprix singolo organizzato tra le strade della capitale Tokyo. Confermata invece la conclusione europea della stagione, con il tracciato in parte indoor del centro espositivo ExCeL di Londra che anche quest’anno è chiamato a ospitare le ultime, e potenzialmente decisive, due gare dell’anno nel weekend del 21 luglio. Di seguito il calendario ufficiale della stagione 2024 di Formula E, la decima della storia della categoria.

Formula E ePrix Londra 2023: Nick Cassidy (Envision-Jaguar) davanti a Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Fia Formula E

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2024

Data Evento Sede 23-27/10/2023 Test invernali Valencia Round Data Evento Sede 1 13/01/2024 ePrix Messico Città del Messico 2 26/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 3 27/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 4 10/02/2024 ePrix India Hyderabad 5 16/03/2024 ePrix Brasile San Paolo 6 30/03/2024 ePrix Giappone Tokyo 7 13/04/2024 ePrix Italia Misano Adriatico 8 14/04/2024 ePrix Italia Misano Adriatico 9 27/04/2024 ePrix Monaco Monte Carlo 10 11/05/2024 ePrix Germania Berlino 11 12/05/2024 ePrix Germania Berlino 12 25/05/2024 ePrix Cina Shanghai 13 26/05/2024 ePrix Cina Shanghai 14 29/06/2024 ePrix Usa Portland 15 30/06/2024 ePrix Usa Portland 16 20/07/2024 ePrix Regno Unito Londra 17 21/07/2024 ePrix Regno Unito Londra

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/12/2023