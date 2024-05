Eprix Berlino-1 2024: Cassidy emerge nel caos e prende il largo in classifica piloti

La Formula E regala spettacolo ed emozioni nel primo dei due Eprix di Berlino. A vincere una gara-1 che ha seguito lo stesso identico canovaccio delle tappe di Misano, è stato Nick Cassidy al volante della Jaguar, che con il successo si porta anche al comando della classifica Piloti. Dopo essere partito nono ed essere anche scivolato in coda al gruppo nelle fasi iniziali di gara, il neozelandese è stato bravissimo a risalire il gruppo tenendo d’occhio la carica residua su una pista molto veloce dove gestire correttamente la batteria era fondamentale per il risultato.

UNBELIEVABLE SCENES 🤯@NickCassidy_ comes from NINTH on the grid to win the Round 9 @SUNMINIMEAL #BerlinEPrix! pic.twitter.com/TOIaYRJmCy — Formula E (@FIAFormulaE) May 11, 2024

IL PODIO Ne è derivata una corsa caotica e quasi di stampo ciclistico, dove nessuno voleva stare al comando a “prendere aria” e in cui i piloti hanno adottato una tattica attendista prima di spingere a tutta solo in corrispondenza dei giri finali. E cioè proprio quando Cassidy, che aveva risparmiato più batteria dei rivali, è riuscito a scavalcare dapprima la Nissan del sempre costante Oliver Rowland e poi la DS Penske di Jean-Eric Vergne, secondo al traguardo dopo aver accarezzato il sogno di tornare a vincere sul circuito di Tempelhof.

WEHRLEIN 5° Al quarto posto troviamo l’altro pilota della Jaguar, il Mitch Evans che aveva trionfato due settimane fa a Monte Carlo. Quinta posizione invece per l’ormai ex leader della classifica, l’idolo del pubblico di casa Pascal Wehrlein su Porsche, che precede il compagno di squadra Antonio Felix Da Costa. Chiudono la zona punti Stoffel Vandoorne (DS), il poleman Edoardo Mortara (Mahindra), Sacha Fenestraz (Nissan) e Taylor Barnard, l’esordiente schierato dalla McLaren per sostituire l’infortunato Sam Bird, che diventa il più giovane pilota della storia della Formula E a raccogliere punti. Domenica 12 maggio alle 15 il secondo Eprix di Berlino che potrebbe ancora stravolgere la classifica.

Formula E Eprix Berlino-1 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing 1:01:54.939 46 26 2 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +4.651 46 18 3 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +4.915 46 15 4 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +5.340 46 12 5 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +5.631 46 10 6 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +5.760 46 8 7 Stpffel VANDOORNE DS PENSKE +6.363 46 6 8 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +7.221 46 7 9 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +9.592 46 2 10 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team +9.644 46 1 11 Kelvin VAN DER LINDE ABT CUPRA FORMULA E TEAM +10.133 46 12 Jordan KING MAHINDRA RACING +10.427 46 13 Paul ARON* Envision Racing +16.598 46 14 Dan TICKTUM** ERT Formula E Team +23.270 46 15 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +55.538 46 16 Sergio SETTE CÂMARA*** ERT Formula E Team +1 giro 45 17 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing +1 giro 45 18 Norman NATO Andretti Formula E +1 giro 45 19 Jake DENNIS Andretti Formula E Ritirato 38 20 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing Ritirato 28 21 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM Ritirato 20 22 Joel ERIKSSON Envision Racing Ritirato 9

Nick Cassidy, +1 punto per il giro più veloce della gara in top-10.

Edoardo Mortata, +3 punti per la pole position.

*Paul Aron, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Jake Hughes.

**Dan Ticktum, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Lucas Di Grassi.

***Sergio Sette Camara, +5 secondi di penalità per aver causato l'incidente con Paul Aron.

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/05/2024