Eprix Monte Carlo 2024: la Jaguar domina di strategia, doppietta Evans-Cassidy

Un gioco di squadra perfetto regala alla Jaguar una doppietta a Monte Carlo, importantissima per riaccendere la lotta al vertice delle classifiche del Mondiale Formula E 2024. A centrare il successo nell’ottavo Eprix della stagione elettrica è stato infatti Mitch Evans, che riemerge dal deludente weekend di Misano con un successo di forza, propiziato dalla collaborazione del compagno di squadra Nick Cassidy, secondo al traguardo: dopo essersi ritrovati nelle prime posizioni della gara, i due piloti ufficiali della casa inglese si sono infatti aiutati a vicenda, creando un “tappo” sul resto del gruppo per consentire a chi stava davanti di passare indenne dalla corsia sfavorevole dell’Attack Mode.

STRATEGIA DECISIVA Una tattica assolutamente vincente, visto che il primo ad attivare la modalità d’attacco è stato il poleman e leader del campionato Pascal Wehrlein, che però ha perso ben quattro posizioni e si è infine ritrovato bloccato nel traffico. Alle spalle delle due Jaguar festeggiano le DS Penske, con Stoffel Vandoorne sul podio per la prima volta in stagione seguito a ruota dal compagno Jean-Eric Vergne. Quinto posto proprio per il già citato Pascal Wehrlein sulla Porsche, con Oliver Rowland (Nissan) in sesta piazza, seguito da Antonio Felix Da Costa (Porsche), Sacha Fenestraz (Nissan), Maximilian Gunther (Maserati) e Norman Nato (Andretti-Porsche) a chiudere la zona punti.

VEDI ANCHE

More front wing drama for @AndrettiFE! 😓



This time it's @JakeDennis19 with damage, forcing him to return to the pits.#MonacoEPrix pic.twitter.com/3h6Lx6btWu — Formula E (@FIAFormulaE) April 27, 2024

WEHRLEIN LEADER Male è andata invece al campione in carica Jake Dennis, partito nelle retrovie e infine attardato all’arrivo dopo aver rotto l’ala anteriore in un contatto. Da segnalare anche il forfait di Sam Bird, costretto a cedere il sedile della sua McLaren-Nissan al giovane pilota di riserva Taylor Barnard dopo aver rimediato una frattura alla mano in un incidente nelle FP1. Nella generale è comunque Wehrlein, con la sua solita tattica della “formichina” a continuare a raccogliere buoni punti e a salvaguardare la leadership in classifica Piloti, che tuttavia resta ancora piuttosto corta: il tedesco, a quota 102 lunghezze, ha 7 punti di vantaggio su Cassidy, con Dennis a -13 e Rowland a -14, mentre il vincitore Evans si rilancia al quinto posto con 77 punti. Tra i team la Jaguar ovviamente allunga tentando una prima, importante fuga, visti i 44 punti di gap sugli inseguitori della Porsche. Prossimo appuntamento in calendario tra due weekend con la doppia tappa sul circuito di Berlino-Tempelhof, in programma l’11 e il 12 maggio.

Formula E Eprix Monte Carlo 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 58:15.455 31 25 2 Nyck CASSIDY Jaguar TCS Racing +0.946 31 19 3 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +3.835 31 15 4 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +4.799 31 12 5 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +6.378 31 13 6 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +6.792 31 8 7 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +7.364 31 6 8 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +7.928 31 4 9 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing +8.262 31 2 10 Norman NATO Andretti Formula E +9.045 31 1 11 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +9.889 31 12 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +10.183 31 13 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +17.999 31 14 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team +18.128 31 15 Sebastien BUEMI Envision Racing +18.452 31 16 Jake HUGHES* NEOM McLaren Formula E Team +18.996 31 17 Robin FRIJNS Envision Racing +19.106 31 18 Sergio SETTE CÂMARA** ERT Formula E Team +24.573 31 19 Jake DENNIS Andretti Formula E +32.032 31 20 Jehan DARUVALA*** Maserati MSG Racing +1:12.269 31 21 Nico MULLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM Ritirato 23 22 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING Ritirato 3

Nick Cassidy, +1 punto per il giro più veloce della gara.

Pascal Wehrlein, +3 punti per la pole position.

*Jake Hughes, +5 secondi di penalità per aver causato un incidente con Nico Muller.

**Sergio Sette Camara, +5 secondi di penalità per aver causato un incidente con Sebastien Buemi.

***Jehan Daruvala, Stop&Go di 10 secondi (commutato in penalità di 48 secondi) per non aver attivato l'Attack Mode.

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/04/2024