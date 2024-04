Eprix Misano-2 2024: rivincita Porsche con Wehrlein, Rowland KO all'ultimo giro

Aveva vinto ieri, almeno fino alla squalifica a sorpresa di Antonio Felix Da Costa per l’irregolarità della molla dell’acceleratore. Vince anche oggi, stavolta con un Pascal Wehrlein che si rilancia come uno dei principali contendenti al titolo e torna al comando della classifica Piloti dopo lo sfortunato doppio “zero” di gara-1. La Porsche a Misano insomma torna a sorridere, con il tedesco Wehrlein che è anche il primo nel Mondiale 2024 a festeggiare la seconda vittoria dopo sei gare in cui erano stati sei piloti diversi a salire sul gradino più alto del podio.

ROWLAND KO Una vittoria che non sembrava possibile per la Porsche almeno fino a poche curve dalla bandiera a scacchi. Al comando della gara – come ieri condizionata dalla grande necessità di gestire l’energia e quindi da lunghe fasi in cui le auto procedevano quasi dieci secondi più lente rispetto al tempo della pole position – fino all’inizio dell’ultimo giro c’era infatti l’ex leader del campionato, Oliver Rowland, poi costretto a parcheggiare in pista essendo rimasto senza più carica dalla batteria. Di conseguenza è stato proprio Wehrlein, che si trovava al secondo posto, ad approfittare dell’inconveniente occorso al rivale. Il tedesco è seguito sul podio dal “solito” Jake Dennis con l’Andretti-Porsche e da uno straordinario Nick Cassidy: il neozelandese ha infatti beffato proprio sul traguardo il pilota di casa Cupra, Nico Muller, quarto per soli 50 millesimi.

ZONA PUNTI Meno bene è andata ad Antonio Felix Da Costa, che dopo la squalifica di gara-1 è partito dal fondo dello schieramento e ha alla fine avuto un incidente mentre cercava di risalire il gruppo. Raccolgono punti anche Sacha Fenestraz (Nissan), quinto, seguito da Sergio Sette Camara (ERT), Jean-Eric Vergne (DS), il poleman Jake Hughes (McLaren) e le due Maserati di Maximilian Gunther e Jehan Daruvala (al primo punto in carriera in Formula E). In classifica generale, invece, adesso Wehrlein e Dennis comandano i giochi con 89 punti, mentre Rowland resta fermo al terzo posto con 80. Prossimo appuntamento a Monte Carlo con il round 8 della stagione 2024 di Formula E in programma sabato 27 aprile.

Formula E Eprix Misano-2 2024: Risultati gara

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/04/2024