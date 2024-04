Anteprima Formula E Eprix Monte Carlo 2024: orari tv, meteo, circuito

Dopo la scorpacciata di sorpassi, emozioni e sorprese del weekend di Misano, il tour europeo della Formula E prosegue con l'ormai tradizionale appuntamento di Monte Carlo. Il Principato di Monaco ospita, ormai da qualche anno proprio sul circuito tradizionale che ha scritto pagine indelebili del Mondiale di Formula 1, la serie elettrica promettendo spettacolo e colpi di scena: sarà ancora una sfida tra la Porsche del leader della classifica Pascal Wehrlein, le Jaguar di Evans e Cassidy e la Nissan di Rowland, oppure qualche altro outsider potrà inserirsi nella contesa?

FORMULA E EPRIX MONACO 2024, TUTTE LE INFO UTILI

Dimenticatevi i lunghi e noiosi trenini monegaschi tipici dei GP di Formula 1: a Monte Carlo la Formula E nelle passate stagioni ha già dato prova di poter regalare sorpassi ed emozioni dal primo all'ultimo giro. Merito delle dimensioni compatte delle auto elettriche, che si sono trovate sempre particolarmente a proprio agio tra le stradine del Principato. Il circuito, per il resto, non ha bisogno di presentazioni: lungo 3.337 metri e con 19 curve, la pista è una delle più conosciute e iconiche al mondo, che ospita le monoposto di Formula E dal 2021. Nelle edizioni 2015, 2017 e 2019, invece, le auto avevano corso su un layout ''accorciato'' non particolarmente apprezzato dai piloti.

Eprix Monaco 2024: la mappa del circuito | Foto: Formula E

In sei edizioni, soltanto Sebastien Buemi è stato in grado di ripetersi vincendo due volte (nel 2015 e nel 2017) quando ancora si correva sul vecchio layout ''corto'' della pista. A quota una vittoria, invece, Jean-Eric Vergne (2019), Antonio Felix Da Costa (2021), Stoffel Vandoorne (2022) e Nick Cassidy (2023). Tra i team, due successi a testa per Renault e DS Techeetah, uno per Mercedes ed Envision-Jaguar.

EPRIX MONACO 2024, ORARI TV E WEB

Come da tradizione nel weekend di Monte Carlo, l'Eprix si disputa in una sola giornata e con una sola gara. Al contrario di quanto accade ormai di consueto, le prime prove libere non saranno quindi in programma al venerdì pomeriggio ma praticamente all'alba di sabato. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana del Principato di Monaco:

Prove Libere 1 – Sabato 27 aprile ore 7.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Sabato 27 aprile ore 09.10: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifiche – Sabato 27 aprile ore 10.40: Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara – Sabato 27 aprile ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport 2 e Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

L'arrivo della Formula E in Costa Azzurra non è salutato dal clima tipico della zona in questo periodo: farà decisamente freddo e c'è anche il rischio che la pioggia crei scompiglio nei piani dei team. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Weather.com:

Sabato 13 aprile – Nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 13-17°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 10 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 24/04/2024