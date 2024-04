Eprix Misano-1 2024: trionfa Da Costa, caos e show con il gioco di scie!

Sembra una tappa di pianura del Giro d’Italia, e invece è una gara di Formula E. La serie elettrica regala spettacolo agli appassionati che hanno riempito le tribune del circuito di Misano Adriatico, con un primo Eprix molto combattuto e in cui è stato impossibile tenere il conto dei sorpassi al vertice. A tagliare il traguardo davanti a tutti è stato uno straordinario Antonio Felix Da Costa, in grado con la sua Porsche di vincere la gara di nervi e di gestione della batteria, che ha costretto i piloti per circa due terzi di corsa a girare con tempi anche dieci secondi più alti rispetto alla pole position.

FOR THE LEAD ⚡️@afelixdacosta takes the lead of the race from @oliverrowland1 with two laps to go! #MisanoEPrix pic.twitter.com/SHLYDtAnC5 — Formula E (@FIAFormulaE) April 13, 2024

CICLISMO O FORMULA E? Una situazione attesa già alla vigilia considerando i lunghi rettilinei che caratterizzano la pista di Misano, che ha di fatto trasformato l’Eprix in una tappa da giro ciclistico, con tantissimi cambi al comando e i piloti dietro in scia a risparmiare batteria. O, ancora, a momenti visivamente molto spettacolari, con quattro o cinque auto affiancate in rettilineo. Alle spalle del vincitore, che era partito 14° e che con questo successo si rilancia in classifica dopo un inizio deludente, il nuovo leader del campionato Oliver Rowland (Nissan). Segue sul terzo gradino del podio Jake Dennis. Seguono Maximilian Gunther (Maserati) e le due sorprendenti ERT di Dan Ticktum e Sergio Sette Camara, separate dal poleman Mitch Evans (Jaguar) in sesta posizione, anche se il brasiliano è stato infine retrocesso al 17° posto per uso irregolare della batteria.

CASSIDY E WEHRLEIN MALE Chiudono la zona punti un deluso Jean-Eric Vergne (DS), terzo al traguardo ma penalizzato di cinque secondi a fine gara, con Norman Nato (Andretti), Stoffel Vandoorne (DS) e Sacha Fenestraz in ottava, nona e decima piazza. Brutta giornata, invece, per i due precedenti leader della classifica: sia Pascal Wehrlein sia Nick Cassidy hanno avuto un contatto nelle fasi iniziali di gara con Vergne, che li ha costretti a una sosta ai box per cambiare l’alettone anteriore e quindi irrimediabilmente fuori dalla lotta per i punti. I due, rimasti fermi a quota 63 e 61 punti sono adesso rispettivamente al terzo e quarto posto della generale, scavalcati dal nuovo leader Rowland e dal campione in carica Jake Dennis, che adesso comandano con 73 e 68 punti. Domani, sempre a Misano (partenza ore 15.00), ci sarà spazio e modo per altri ribaltoni.

HOW MANY CARS?! 🤯



We go FOUR WIDE into Turn 1 as @NickCassidy_ takes the lead!#MisanoEPrix pic.twitter.com/pK8jLzIkcT — Formula E (@FIAFormulaE) April 13, 2024

Formula E Eprix Misano-1 2024: Risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 40:04.766 28 25 2 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +0.410 28 19 3 Jake DENNIS Andretti Formula E +3.413 28 15 4 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing +4.198 28 12 5 Dan TICKTUM ERT Formula E Team +4.964 28 10 6 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing +6.083 28 11 7 Jean-Eric VERGNE* DS PENSKE +7.969 28 6 8 Norman NATO Andretti Formula E +7.998 28 4 9 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE +8.049 28 2 10 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team +8.178 28 1 11 Lucas DI GRASSI ABT CUPRA FORMULA E TEAM +8.377 28 12 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM +8.721 28 13 Sebastien BUEMI Envision Racing +13.857 28 14 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team +14.115 28 15 Nyck DE VRIES** MAHINDRA RACING +18.461 28 16 Sergio SETTE CÂMARA*** ERT Formula E Team +57.936 28 17 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +1:05.378 28 18 Robin FRIJNS Envision Racing +1:18.770 28 19 Jehan DARUVALA Maserati MSG Racing Ritirato 27 20 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team Ritirato 25 21 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing Ritirato 23 22 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING Ritirato 0

Mitch Evans, +3 punti per la pole position.

Oliver Rowland, +1 punto per il giro più veloce della gara.

*Jean-Eric Vergne, +5 secondi di penalità per l'incidente con Cassidy.

**Nyck De Vries, +5 secondi di penalità per aver spinto un altro pilota fuori pista.

***Sergio Sette Camara, +50 secondi di penalità per uso irregolare della batteria.

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/04/2024