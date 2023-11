Formula E, c'è Misano al posto di Roma: il calendario record della stagione 2024

La Formula E ha sciolto la riserva e definito ufficialmente il nuovo calendario completo della stagione 2024. La serie elettrica era infatti ancora in attesa di trovare un’alternativa a Roma, con il circuito dell’Eur che in occasione della doppia gara di quest’anno si era rivelato non troppo adatto alle esigenze delle macchine di Gen3, le più veloci ed efficienti della storia della categoria. E se lo slot italiano è rimasto per qualche settimana ancora da assegnare, adesso c’è anche un sostituto ufficiale: non una città, come da tradizione della Formula E, ma un affascinante circuito permanente come quello di Misano Adriatico, che ospiterà il doppio Eprix in Italia il 13 e 14 aprile 2023.

Formula E 2023: atmosfera del quartiere EUR dove si trova il circuito dell'Eprix di Roma | Foto: Fia Formula E

ENTRA MISANO La pista è ben nota soprattutto agli appassionati del Motomondiale, visto che ospita ogni anno il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, e che adesso si arricchisce di un altro prestigioso evento internazionale a quattro ruote. Non sarà comunque l’unico evento su un circuito permanente, considerando la tappa di Città del Messico (che aprirà il campionato il 13 gennaio) su una versione accorciata dell’Autodromo Hermanos Rodriguez che ospita anche la Formula 1 e il doppio Eprix di Portland - anche questa è una novità visto che nella formulazione originaria era prevista solo una gara - sulla pista già usata dalla IndyCar. Un modo ulteriore per aggiungere un po’ di varietà di contenuti a una categoria in continua crescita, che nel 2024 vivrà una stagione da record con ben 17 appuntamenti (uno in più rispetto al 2023) e tre nuovi circuiti: oltre a Misano, esordiranno infatti i cittadini di Tokyo e Shanghai.

Il circuito di Misano Adriatico - Marco Simoncelli Misano World Circuit

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2024

Data Evento Sede 23-27/10/2023 Test invernali Valencia Round Data Evento Sede 1 13/01/2024 ePrix Messico Città del Messico 2 26/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 3 27/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 4 10/02/2024 ePrix India Hyderabad 5 16/03/2024 ePrix Brasile San Paolo 6 30/03/2024 ePrix Giappone Tokyo 7 13/04/2024 ePrix Italia Misano Adriatico 8 14/04/2024 ePrix Italia Misano Adriatico 9 27/04/2024 ePrix Monaco Monte Carlo 10 11/05/2024 ePrix Germania Berlino 11 12/05/2024 ePrix Germania Berlino 12 25/05/2024 ePrix Cina Shanghai 13 26/05/2024 ePrix Cina Shanghai 14 29/06/2024 ePrix Usa Portland 15 30/06/2024 ePrix Usa Portland 16 20/07/2023 ePrix Regno Unito Londra 17 21/07/2023 ePrix Regno Unito Londra

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/11/2023