Formula E: High Voltage. Chi vuol essere team principal?

Se avete il sogno di essere team principal di una scuderia di Formula E, sappiate che potrete fare quantomeno esperienza ''virtuale''. Il nuovo gioco di strategia ''Formula E: high voltage'' permetterà di interpretare il ruolo di maggior valore gestionale all'interno della scuderia. I giocatori saranno incaricati di raccogliere, allenare, migliorare e gestire piloti e automobili provenienti da tutti e undici i team ufficiali di Formula E: da NEOM McLaren a Mahindra e Maserati MSG Racing. Ogni decisione avrà delle conseguenze mentre i giocatori combattono su alcune delle piste più iconiche della Formula E, tra cui la città di Roma, le strade spazzate dal vento di Diriyah e le scenografiche skyline di New York, Londra e Berlino. I giocatori dovranno dimostrare la loro abilità sotto ogni condizione meteorologica, affrontando gare diurne e notturne, cercando la vittoria in ogni occasione.

L'obiettivo del gioco è di diventare Team Principal

STRATEGIA Ogni automobile e pilota nel nuovo gioco sarà rappresentato come un token NFT di una rarità specifica (Comune, Raro, Epico o Leggendario). Ognuno avrà un'abilità speciale tra oltre 100 disponibili, aggiungendo un ulteriore elemento di strategia e crescita al gioco. La varietà spazia tra veicoli e piloti sia immaginari sia reali. Ciò che rende questo gioco unico è il suo utilizzo di Flow, una blockchain focalizzata sulla sostenibilità e leader nell'efficienza energetica. Questo offre ai giocatori la possibilità di possedere digitalmente tutti gli oggetti di gioco, dalle squadre ai piloti alle automobili stesse. Inoltre, il meccanismo di consenso Proof-of-Stake di Flow garantisce un impatto ecologico ridotto rispetto a molte altre attività online, come un post su Instagram o una ricerca su Google. Una componente fondamentale di questo gioco è l'impegno per una carbon-neutralità, allineata alla missione fondamentale della Formula E di contrastare il cambiamento climatico attraverso l'accelerazione dell'adozione di veicoli elettrici.

Nel videogioco sono presenti tutti i team del Campionato del Mondo Formula E

COME GIOCARE A partire dal 17 ottobre 2023, i giocatori hanno l'opportunità di iniziare la propria carriera virtuale acquistando una delle 8.500 Single Crate o 9.000 Team Crate, disponibili sul sito ufficiale di Formula E: High Voltage. La Single Crate, al prezzo di 30 dollari USA, includerà un token rappresentante un'automobile o un pilota, sia reale sia fantastico. Nel caso della Team Crate, con un prezzo compreso tra 150 e 200 dollari USA, i giocatori riceveranno due automobili Formula E, sia reali sia fantastiche, e due piloti Formula E, anch'essi reali o fantastici, con la garanzia di almeno un token di rarità Epica o Leggendaria. Gli acquirenti avranno bisogno di un portafoglio Blocto collegato alla blockchain Flow e potranno effettuare gli acquisti utilizzando una carta di credito o il token REVV.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 21/10/2023