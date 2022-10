Dakar Desert Rally, l’avventura africana in un videogioco. Il trailer ufficiale

Sono passati quattro anni dall’ultimo videogame ufficiale del rally Dakar, che pure non era questo granché. Gli amanti di una delle corse più toste e spettacolari del mondo potranno rifarsi il prossimo 4 ottobre, quando uscirà Dakar Desert Rally per PC e console. Ecco un primo, ricco filmato che mostra il gioco in azione.

QUANTA ROBA! Tante novità rispetto al passato, un balzo in avanti per quanto riguarda la qualità grafica, ma soprattutto una pletora di contenuti che promette di tenere impegnati gli amanti dei rally per tanto, tanto tempo. Nel gioco potremo metterci alla guida di moto, auto, camion, quad e SSV, impegnati a correre nelle oltre trenta tappe ufficiali della competizione, in uno degli ambienti più ostili del pianeta, simulato con grande cura: ciclo giorno-notte completo, le quattro stagioni, tempeste di sabbia, pioggia e fango, tutto contribuisce a cambiare le condizioni del tracciato e ad adattarsi per riuscire a rimanere in gara.

Dakar Desert Rally, il videogame ufficiale: uno screenshot di gioco

CI SONO ANCHE GLI ANNI ‘80 Nel gioco troviamo tutti i team ufficiali dell’edizione di quest’anno e del 2020. La versione Deluxe del gioco comprende anche alcuni grandi protagonisti del passato, come il DAF Truck Turbo-Twin e la Peugeot 405 Turbo 16 di Ari Vatanen, che ha vinto la Parigi-Dakar nel 1989 e nel 1990 con il suo fido navigatore Bruno Berglund.

ARCADE O SIMULAZIONE? Dakar Desert Rally cerca di far contenti tutti quanti, tanto gli appassionati delle simulazioni più dure quanto chi cerca un’esperienza meno impegnativa. Il gioco offre tre diverse modalità: Sport, Professional e Simulazione, con livello di difficoltà via via crescente. Sport è pensato per chi si diverte con titoli più abbordabili in stile Forza Horizon 5, rendendo anche più semplice orientarsi lungo i tracciati. Simulation invece costringe ad affidarsi al diario di bordo, e pone paletti di realismo davvero tosti, come il tempo perso per riparare l’auto e l’impossibilità di resettare la posizione nel caso ci si perda (come nella realtà, per l’appunto).

Dakar Desert Rally, il videogame ufficiale: uno screenshot di gioco

ANCHE CON GLI AMICI Non è forse il focus principale di un gioco come questo, ma Dakar Desert Rally permette di giocare anche online, contro altri piloti di tutto il mondo (ma solo sulla stessa piattaforma), in gare veloci oppure negli eventi della carriera. Non manca un semplice editor di tracciati per creare piste nuove sulle quali sfidare altri giocatori.

Dakar Desert Rally, il videogame ufficiale: uno screenshot di gioco

QUANDO ESCE, E DOVE Sviluppato da Saber Interactive, Dakar Desert Rally esce il 4 ottobre, su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam), ed è disponibile in due versioni: quella standard e quella Deluxe, che comprende il pacchetto dei mezzi degli anni Ottanta e prezzo scontato per cinque espansioni che arriveranno nei prossimi mesi (e che comprendono anche nuovi veicoli, mappe ed eventi rallistici). Chi pre-ordina il gioco sul sito ufficiale in versione Deluxe potrà correre in esclusiva con la Audi RS Q e-tron elettrica.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/10/2022