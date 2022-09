Rocket League, la sfida nel videogame è con la Ferrari 296 GTB!

L’abbiamo ammirata, da vicino e da lontano. L’abbiamo provata e l’abbiamo guidata, in strada e su pista. Con i suoi 830 CV e 740 Nm di coppia, la Ferrari 296 GTB è la prima sportiva ibrida plug-in uscita da Maranello. Nelle scorse settimane sono cominciate le prime consegne ai fortunati (e ricchissimi) che se ne possono permettere una.

ALMENO PER FINTA... Per tutti gli altri, noi compresi, il sogno di mettersi al volante di una 296 GTB diventa realtà (più o meno) grazie a Rocket League, il videogame che sapientemente fonde calcio e corse in un mix esplosivo e divertente, e che da diverso tempo può contare su tante collaborazioni eccellenti, da Lamborghini alla Formula 1. Da un paio di giorni è disponibile il pacchetto Ferrari 296 GTB, all’interno dello store del gioco di Psyonix, che al prezzo di 2.000 crediti permette di ottenere:

Ferrari 296 GTB

Suono Motore Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB Ruote Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB Adesivo Assetto Fiorano

Assetto Fiorano Antenna Ferrari

Il pacchetto sarà disponibile fino al prossimo 6 settembre, il giorno prima del debutto della Stagione 8 del gioco, nella quale debutterà invece la storica Honda Civic Type R, insieme all’arena Sovereign Heights, la nuova Stagione Competitiva e gli eventi di Halloween. L’auto si sblocca automaticamente per i possessori del pacchetto Rocket Pass Premium.

Il poster della Stagione 8 con Honda Civic Type R

IL GIOCO Rocket League mischia calcio e corse tra automobili, con una fisica realistica, comandi molto semplici e una profondità di gioco davvero stellare. Il gioco è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store). Sito ufficiale alla pagina rocketleague.com.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/09/2022