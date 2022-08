Al volante di una Countach LPI 800-4? Si può, nel videogame Asphalt 9!

Non avrà lo stesso, magico e irripetibile appeal dell’originale, ma anche la “nuova” Lamborghini Countach LPI 800-4 non scherza affatto, in quanto a fascino. Realizzata su base Sian e prodotta in 112 esemplari, è già andata sold out nel giro di pochi giorni. Per chi non fosse riuscito a togliersi lo “sfizio” di guidarne una, Gameloft offre la possibilità di mettersi al volante di una Countach virtuale, all’interno del videogame Asphalt 9: Legends.

Asphalt 9: Legends, la Lamborghini Countach LPI 800-4 nel videogame

COME GIOCARE La ricostruzione virtuale della sportiva bolognese è disponibile nel gioco già da qualche giorno. Per celebrarne il debutto, gli sviluppatori hanno dato vita a una competizione dedicata alla Countach LPI 800-4, articolata in due fasi eliminatorie a cui seguiranno le Grand Finals il prossimo 14 settembre. Durante le sessioni di qualifica (aperte dal 1 al 7 agosto e dal 22 al 28 agosto, dalle 8.00 alle 23.59) i partecipanti si sfidano in modalità gioco singolo per realizzare il miglior tempo sul giro. I più veloci accederanno alle Grand Finals, partecipando a incontri a doppia eliminazione che stabiliranno i partecipanti alla Finalissima iOS, in diretta streaming sui canali social Lamborghini.

Asphalt 9: Legends, la Lamborghini Countach LPI 800-4 nel videogame

VEDI ANCHE

IL VIDEOGAME Già scaricato un miliardo (!) di volte, Asphalt 9: Legends è uno dei videogame di corse per piattaforme mobili di maggior successo. Al suo interno ci sono un sacco di hypercar e supersportive, comprese le più iconiche auto di Sant’Agata Bolognese: giusto per fare qualche nome, nel gioco ci si può mettere al volante di una Lamborghini Terzo Millennio, una Huracán EVO Spyder e la Essenza SCV12.

Asphalt 9: Legends, la Lamborghini Countach LPI 800-4 nel videogame

LA SUPERCAR Vi rimandiamo all’approfondimento di qualche mese fa per tutti i dettagli del caso, ma val la pena ricordare che la nuova Countach LPI 800-4 monta un V12 Longitudinale Posteriore (LP) e tecnologia ibrida (I) da 48 volt. Potenza totale di 814 CV, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi (da 0 a 200 km/h in 8,6 secondi) e velocità massima di 355 km/h. E visto che i comunicati stampa sono obbligati a dichiararli, sappiate che i consumi sono di ben 18 litri ogni 100 km (poco più di 5 km con un litro di benzina), e quasi mezzo chilo di CO2 sparato fuori dagli scarichi ogni chilometro percorso (448 g/CO2 ogni km).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/08/2022