GRID Legends, scatta l’ora del demolition derby! Il trailer

Botte da orbi (virtuali) tra auto nella modalità Car-Nage, il nuovo contenuto extra per GRID Legends. In offerta fino al 7 luglio

Lasciata da parte la modalità Storia, ispirata a Drive to Survive di Netflix, e che racconta le - scialbe - avventure di scuderie rivali, GRID Legends è un ottimo gioco di corse, caratterizzato dal riuscito e originale mix tra simulazione fisica e immediatezza nei controlli delle auto tipico dei titoli Codemasters.

NON MI BASTA MAI Come ormai abbiamo imparato in questi anni, la vita di un videogame non si esaurisce con il suo arrivo sugli scaffali dei vari store (digitali, fisici oppure online che dir si voglia), ma prosegue per mesi, quando non addirittura anni - è il caso di Gran Turismo Sport. Nel caso di GRID Legends, Electronic Arts e Codemasters hanno appena pubblicato il primo pacchetto di contenuti a pagamento, intitolato Valentin’s Classic Car-Nage, che introduce una nuova modalità di gioco, il demolition derby.

GRID Legends, il DLC Car-Nage per il videogame di corse

BOTTE DA ORBI Ogni auto dispone di una “barra” che ne rappresenta la vita, e che cala ogni volta che viene colpita. Vince la gara chi arriva integro al traguardo, cercando nel frattempo di eliminare gli avversari speronandoli e colpendoli a più non posso. La nuova modalità di gioco è accompagnata da quattro nuovi tracciati ai dock di Yokohama e all’Avana (pieni di rampe, incroci, passaggi a otto e ostacoli), oltre a otto eventi storia raccontati da Valentin Manzi del team Voltz (interpretato da Ncuti Gatwa, che vestirà i panni del prossimo Doctor Who nell’omonima serie).

AUTO SU MISURA Per essere sicuri di godersi al meglio la nuova modalità Car-Nage, Codemasters ha anche realizzato cinque nuovi veicoli nella classe Demo Derby: Beltra Frostbite, Beltra Hot Rod, Jupiter Freighter, Jupiter Eagleray Mk.5 e Dumont Ute Titan. Da ultimo, con il pacchetto sono disponibili dieci nuovi obiettivi/trofei, icone e banner per le squadre e livree per le auto.

È IN OFFERTA Il pacchetto Classic Car-Nage costa 9,99 euro per tutte le piattaforme per cui è disponibile il gioco (PC, Xbox e PlayStation). Se giocate su PC, però, sappiate che in questi giorni è attiva la Summer Sale su Steam, che permette di portarsi a casa il gioco originale a 26,99 euro (con uno sconto di oltre il 50%), oppure la Deluxe Edition, che comprende tutti i contenuti extra a pagamento, compreso Car-Nage, a 43,99 euro. L’offerta è valida fino al 7 luglio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/06/2022