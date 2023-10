Formula E, DS Penske anticipa tutti: ecco la nuova livrea per la stagione 2024

La Formula E scalda i motori per l’inizio ufficiale della stagione 2024, di cui avremo un gustoso antipasto con i test precampionato in programma a fine mese. Nell’attesa di vedere le nuove livree in pista a Valencia dal 24 al 27 ottobre, DS Penske si è portata avanti presentando sul web la colorazione della DS E-TENSE FE23 che correrà nella season 10 della categoria elettrica. L’accostamento cromatico oro-nero resta la cifra stilistica del brand francese, ma rispetto all’ultimo campionato si è optato per un’interessante inversione dei due colori sulla livrea.

Formula E 2024: la livrea della DS E-TENSE FE23 per la stagione 2024 | Foto: DS Automobiles

COLORI INVERTITI Eleganza, vivacità e visibilità sono le tre parole d’ordine di DS Automobiles alla presentazione della livrea per la stagione 2024 di Formula E. Sulla parte superiore della scocca e sulle pance laterali, infatti, il nero lascia il posto al giallo-oro, che il prossimo anno dunque darà un tocco ancora più chic ai sidepod e all’halo, la protezione per la testa dei piloti. Una colorazione ideata insieme a Sean Bull Design, content creator particolarmente noto sui social proprio per le livree futuristiche delle auto di vari campionati.

A decade of experience merged to create the new Gold and Black comet 🤩



Hungry for more gold!#DSPENSKE#dsperformance#abbformulae #motorsport #formulae pic.twitter.com/VSCCkUIkv6 — DS PENSKE FORMULA E TEAM (@ds_penske_fe) October 9, 2023

COPPIA PILOTI Non ci saranno invece grosse novità sul piano del motore visto che, come previsto dal regolamento della categoria, le power unit sono omologate per due stagioni. Questo non vorrà dire però che non potranno esserci stravolgimenti in classifica, visto che sono comunque ammessi aggiornamenti del software di gestione dei motori, in grado di cambiare di molto i parametri sull’utilizzo dell’energia e, quindi, le prestazioni in pista. DS Penske, poi, conferma la coppia di piloti probabilmente più esperta e titolata della serie, con il due volte campione Jean-Eric Vergne (vincitore nel 2018 e nel 2019) ancora affiancato a Stoffel Vandoorne, iridato 2022.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/10/2023