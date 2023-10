Formula E, c'è il sorpasso sulla Nascar: è la quarta serie motoristica più seguita al mondo

La Formula E si gode le meritate vacanze in attesa del ritorno in pista con la decima stagione – il 10 gennaio 2024 il debutto con l’ePrix di Città del Messico, i primi test a Valencia sono in programma dal prossimo 23 al 27 ottobre – festeggiando la crescita del numero globale di appassionati. Secondo una ricerca condotta da Potentia Insight nel luglio 2023 su un campione di 33.000 adulti rappresentativi di 17 diversi mercati internazionali il Mondiale elettrico ha infatti incrementato la propria fan base rispetto al 2022: in assoluto, si parla di un aumento del numero di fan del 17% anno su anno, che permette alla categoria di raggiungere quota 344 milioni di seguaci.

Formula E ePrix Roma 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) al comando della gara | Foto: Fia Formula E

QUARTO POSTO Numeri lusinghieri per una serie che ha potuto capitalizzare grazie al debutto nel 2023 delle nuove monoposto di Gen3, più veloci ed efficienti di sempre, e all’esordio di brand storici e molto amati come Maserati e McLaren. La Formula E supera così la Nascar e arriva al quarto posto nella classifica degli sport motoristici più seguiti. Secondo la ricerca, l’incremento più consistente è in Germania e negli Stati Uniti, dove si registra un incremento rispettivamente del 45% e del 30% rispetto al 2022. Non è l’unico record battuto dalla serie nel 2023: nel weekend dell’ePrix di Londra, Jake Hughes è entrato nel Guinness dei Primati per la velocità più elevata raggiunta in un circuito indoor (218.71 km/h) con una monoposto Gen3 opportunamente modificata (la cosiddetta GenBeta).

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/10/2023