Formula E, super colpo di mercato della Jaguar: Nick Cassidy farà coppia con Mitch Evans

È della Jaguar il primo grande colpo di mercato piloti in vista del Mondiale 2024 di Formula E. La casa del Giaguaro avrà infatti a disposizione nella stagione 10 della categoria elettrica quella che promette di essere la migliore coppia in griglia di partenza: al fianco del confermatissimo capitano Mitch Evans, ci sarà infatti il suo connazionale neozelandese Nick Cassidy. Un binomio che nel 2023 ha portato a casa complessivamente otto successi su 16 gare – quattro a testa, contro i soli due del campione del mondo Jake Dennis che però è stato il più costante di tutti con 11 podi e sole quattro manche fuori dalla zona punti – oltre che il secondo e il terzo posto finale in classifica Piloti.

Formula E ePrix Londra 2023: Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Twitter @JaguarRacing

SCINTILLE E OPPORTUNITÀ La coppia promette però anche scintille, visto che in gara-2 a Roma è stato proprio uno scontro tra i due a estromettere entrambi dalla lotta regalando la vittoria di tappa a Dennis oltre alla possibilità di mettere a segno l’allungo decisivo in classifica generale. Al netto delle inevitabili frizioni per chi dovrà essere il caposquadra, la Jaguar però si assicura non solo due piloti di assoluto talento, ma anche due dei migliori interpreti in assoluto delle nuove monoposto di terza generazione. Con l’obiettivo, a questo punto neanche troppo nascosto, di andare all’assalto dei due titoli mondiali Piloti e soprattutto Costruttori, dopo che il campionato a squadre è stato perso dalla Jaguar ufficiale proprio per mano della Envision-Jaguar spinta in alto dalle prestazioni di Cassidy.

Formula E ePrix Berlino 2023: Nick Cassidy (Envision-Jaguar) festeggia la vittoria | Foto: Fia Formula E

PARLA CASSIDY “Sono molto contento di fare parte del team Jaguar TCS Racing – ha spiegato Nick Cassidy, che prenderà il posto dell’uscente Sam Bird – per la stagione 2024 del Mondiale di Formula E. Non vedo l’ora di correre per una squadra come la Jaguar, che ha una storia di grande successo nelle corse. L’ultimo campionato è stata la stagione con più successi per me, quindi sono impaziente di mettermi al volante della nuova Jaguar I-TYPE 6 (così si chiamerà la macchina per il prossimo campionato elettrico, ndr) e lottare per i punti, per i podi e per le vittorie. Sono contento anche di avere Mitch come compagno di squadra, visto che ci conosciamo da quando eravamo bambini e che abbiamo corso l’uno contro l’altro per molti anni. Sono davvero fiero di continuare a difendere la bandiera della Nuova Zelanda nel motorsport correndo al suo fianco”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/08/2023