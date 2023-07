ePrix Londra-2 2023: Cassidy domina con la pioggia, Envision-Jaguar campione Costruttori

Dopo l'autoscontro tra Cassidy e Buemi in gara-1, Envision-Jaguar può fare festa nel secondo ePrix di Londra: il neozelandese vince per la quarta volta in stagione e regala alla squadra il titolo Costruttori

Ci si aspettava un finale di stagione caotico, e invece per una volta la Formula E ci ha regalato una corsa lineare e senza troppe sorprese. Dopo quasi un’ora e mezza di attesa per avere il via a causa delle condizioni meteo avverse – i commissari hanno dovuto esporre addirittura due diverse bandiere rosse per la troppa pioggia che si è abbattuta su Londra nel pomeriggio – il poleman Nick Cassidy è riuscito a portare a casa la vittoria regalando alla Envision-Jaguar il titolo Costruttori.

AMAREZZA JAGUAR Niente da fare, invece, per Mitch Evans e per la Jaguar ufficiale: il neozelandese che aveva vinto ieri alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto, piegandosi al successo – ottenuto con merito – di Cassidy e della scuderia clienti Envision. Il team gestito da Sylvain Filippi festeggia dunque il primo Mondiale a squadre della sua storia (è in griglia sin dal debutto della categoria avendo corso fino al 2018 con il nome di Virgin Racing) dopo l’autoscontro in gara-1 tra i propri due piloti che sembrava aver compromesso i giochi. Il Giaguaro chiude invece il campionato con un po’ di rammarico: tra team ufficiale ed Envision ha vinto nel complesso 8 dei 16 ePrix in programma, mancando però il titolo Piloti.

Formula E ePrix Londra 2023: Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Twitter @JaguarRacing

FESTA DENNIS Titolo Piloti che Jake Dennis (Andretti-Porsche) aveva invece già matematicamente centrato al termine di gara-1. Il britannico, che in carriera ha già vinto due volte sul circuito dell’ExCeL, anche oggi si è confermato un grande interprete della pista londinese chiudendo sul terzo gradino del podio e con il giro più veloce della gara. Alle sue spalle Norman Nato (Nissan) e Stoffel Vandoorne (DS Penske), con Sebastien Buemi che con la Envision batte anche il secondo di casa Jaguar, Sam Bird. Chiudono in zona punti anche Nico Muller (ABT Cupra-Mahindra), Dan Ticktum (Nio 333) e Pascal Wehrlein (Porsche). La Formula E va adesso in vacanza in attesa dei test precampionato della stagione 10, in programma dal 23 al 27 ottobre a Valencia, e soprattutto dell’inizio del prossimo Mondiale, il 13 gennaio 2024 a Città del Messico (qui la prima bozza del calendario).

Formula E ePrix Londra 2023: Jake Dennis (Andretti Porsche) festeggia il titolo | Foto: Fia Formula E

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/07/2023