Formula E ePrix Londra 2023: orari tv, circuito e risultati

Il giro del mondo in 16 tappe e quattro continenti diversi, questo fine settimana arriva al suo naturale capolinea. La Formula E fa infatti scalo a Londra, sul circuito dell’Exhibition Centre (meglio noto come ExCeL) che ospita i due ePrix conclusivi del campionato 2023. Con il successo in gara-2 a Roma, accompagnato dall’autoeliminazione dei rivali di casa Jaguar ed Envision, Mitch Evans e Nick Cassidy, la tavola è apparecchiata per la festa dell’idolo del pubblico di casa Jake Dennis. E anche del team Andretti, che dopo essere stata la scuderia ufficiale Bmw, da quest’anno è passata come cliente alla power unit Porsche e vuole mettere le mani sul primo titolo Piloti della sua storia nella categoria elettrica. Ma la Formula E sa anche essere molto imprevedibile e non mancano certo le insidie per l’inglese, lo scorso anno dominatore a Londra con due pole position, una vittoria e un secondo posto.

Formula E ePrix Roma 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) al comando della gara | Foto: Fia Formula E

FORMULA E EPRIX LONDRA 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Il circuito dell’ExCeL di Londra ha debuttato in Formula E nel 2021, ed è quindi alla sua terza apparizione nel calendario mondiale della Formula E. La pista, unica nel suo genere perché si sviluppa parzialmente all’interno del centro espositivo, e quindi si corre in parte al coperto e con l’illuminazione artificiale. Il tracciato quest’anno si rinnova nel terzo settore, con l’eliminazione del tortuoso complesso dopo il tornante di curva-16, che adesso diventa una sezione più rapida e interessante, con due sole curve. Il nuovo layout è conseguentemente di poco più corto e consta adesso di 2.090 metri e 20 curve (lo scorso anno erano 2.141 metri e 22 curve).

Formula E 2023: la mappa del circuito di Londra | Foto: Fia Formula E

EPRIX LONDRA 2023, STATISTICHE

Come già preannunciato, il grande specialista dell’ExCeL è proprio il leader del Mondiale, Jake Dennis. Il britannico è stato ottimo profeta in patria, portando a casa la vittoria in gara-1 sia nel 2021 sia nel 2022, ed entrambe le pole position nella passata stagione. A quota due successi a Londra c’è anche Nicolas Prost, che però ha vinto due manche sul vecchio circuito di Battersea Park su cui si sono corse le edizioni 2015 e 2016 dell’ePrix londinese. Un successo a testa anche per Sebastien Buemi e Sam Bird (2015), Alex Lynn (2021) e Lucas Di Grassi (2022).

EPRIX LONDRA 2023, ORARI TV E WEB

In un fine settimana ricco di appuntamenti motoristici e soprattutto con la Formula 1 che canalizza la maggior parte delle attenzioni, la Formula E si sposta al tardo pomeriggio di sabato e domenica per provare a intercettare la maggior parte del pubblico nel gran finale di stagione. Di seguito gli orari dettagliati delle sessioni del weekend che, come sempre, saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset in chiaro e su quelli di Sky Sport e Now in abbonamento.

Prove Libere 1 – Venerdì 28 luglio ore 18.00: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Sabato 29 luglio ore 11.30: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 1 – Sabato 29 luglio ore 13.40: Sky Sport 252, Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 1 – Sabato 29 luglio ore 18.03: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 3 – Domenica 30 luglio ore 11.30: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 2 – Domenica 30 luglio ore 13.40: Sky Sport 252, Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 2 – Domenica 30 luglio ore 18.03: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it e Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Londra 2021: fasi della gara della passata stagione

Così come Roma ha accolto la Formula E con un clima torrido perfettamente in linea con le aspettative del periodo, anche Londra non è da meno. E abbraccia il finale della Formula E con quel meteo incerto e comunque piuttosto fresco, tipicamente. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo 3BMeteo.com:

Venerdì 28 luglio – Molto nuvoloso, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 15-22°C.

Sabato 29 luglio – Coperto con pioggia, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 16-21°C.

Domenica 30 luglio – Nubi e schiarite, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 14-21°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Formula E ePrix Città del Messico 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) festeggia la vittoria | Foto: Fia Formula E

