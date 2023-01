Formula E 2023: la classifica del Mondiale Piloti e Costruttori

Jake Dennis festeggia la prima vittoria nella nuova era della Formula E, ripartita per la nona stagione della sua storia con l'ePrix di Città del Messico. Sulle curve dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, è la Porsche a mostrarsi come la macchina da battere, mettendo ben tre auto nelle prime quattro posizioni. Nella classifica a squadre ride però soprattutto il team satellite Avalanche Andretti che chiude il primo appuntamento con il primo e il quarto posto assoluto. Delude il campione del mondo in carica, Stoffel Vandoorne, solo decimo al traguardo, e la novità Maserati MSG Racing, fuori dalla zona punti. Prossimo appuntamento del calendario Formula E 2023 è il doppio ePrix di Ad Diriyah, in programma per venerdì 27 e sabato 28 gennaio in Arabia Saudita.

FORMULA E 2023, CLASSIFICA PILOTI DOPO IL ROUND 1, EPRIX CITTÀ DEL MESSICO

Pos Pilota Team Punti 1 Jake DENNIS Avalanche Andretti Formula E 26 2 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 18 3 Lucas DI GRASSI MAHINDRA RACING 18 4 André LOTTERER Avalanche Andretti Formula E 12 5 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team 10 6 Sebastien BUEMI Envision Racing 8 7 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 6 8 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 4 9 Nick CASSIDY Envision Racing 2 10 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE 1 11 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing 0 12 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE 0 13 Oliver ROWLAND MAHINDRA RACING 0 14 Nico MÜLLER ABT CUPRA FORMULA E TEAM 0 15 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team 0 17 Sergio SETTE CÂMARA NIO 333 Racing FE Team 0 16 Dan TICKTUM* NIO 333 Racing FE Team 0 18 René RAST NEOM McLaren Formula E Team 0 19 Edoardo MORTARA Maserati MSG Racing 0 20 Sam BIRD Jaguar TCS Racing 0 21 Norman NATO Nissan Formula E Team 0 22 Robin FRIJNS ABT CUPRA FORMULA E TEAM 0

Formula E ePrix Città del Messico 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) | Foto: Fia Formula E

FORMULA E 2023, CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL ROUND 1, EPRIX CITTÀ DEL MESSICO

Pos Team Costruttore Auto Punti 1 Avalanche Andretti Formula E Spark-Porsche Porsche 99X Electric 38 2 TAG Heuer Porsche Formula E Team Spark-Porsche Porsche 99X Electric 24 3 Mahindra Racing Spark-Mahindra Mahindra M9Electro 18 4 NEOM McLaren Formula E Team Spark-Nissan Nissan E-4ORCE 04 10 5 Envision Racing Spark-Jaguar Jaguar I-Type 6 10 6 Jaguar TCS Racing Spark-Jaguar Jaguar I-Type 6 4 7 DS PENSKE Spark-DS DS E-TENSE FE23 1 8 Maserati MSG Racing Spark-Maserati Maserati Tipo Folgore 0 9 ABT CUPRA FORMULA E TEAM Spark-Mahindra Mahindra M9Electro 0 10 Nissan Formula E Team Spark-Nissan Nissan E-4ORCE 04 0 11 NIO 333 Racing FE Team Spark-NIO NIO 333 ER9 0

Formula E ePrix Città del Messico 2023: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/01/2023