Formula E, il calendario ufficiale del mondiale 2023

Archiviate le auto di seconda generazione, la Formula E si tuffa nell’era delle Gen3, le monoposto elettriche più potenti, veloci, leggere ed efficienti. Il 2023 è così un vero e proprio anno zero e non solo per quanto riguarda le questioni tecniche di auto che, nel corso della stagione, riceveranno sviluppi e aggiornamenti e saranno via via sempre più comprese nei loro segreti più profondi dai piloti, ma anche sul piano dei team: uscita di scena la Mercedes campione del mondo in carica, la scuderia cinese Techeetah (iridata nel 2019 e nel 2020) e le powertrain Audi e Bmw, si riparte da una tabula rasa con l’ingresso di nuovi prestigiosi costruttori del calibro di Maserati, McLaren e Cupra.

Formula E 2023, Test Valencia: la Maserati MSG Racing sgomma in corsia dei box

LE NOVITÀ Tante innovazioni anche dal punto di vista regolamentare, con l’addio al controverso Fan Boost – il voto degli appassionati da casa che tendeva a premiare, con uno spunto di potenza aggiuntivo da spendere nella seconda fase della gara, sempre gli stessi piloti – e l’introduzione dell’Attack Charge e cioè di brevi soste ai box di 30 secondi per ricaricare e potenziare le monoposto, che saranno testate in alcuni specifici appuntamenti della stagione. Sul piano delle gomme, poi, Michelin lascia il posto alle gomme all-weather della casa sudcoreana Hankook.

Formula E 2023, Test Valencia: la DS Penske del campione in carica Stoffel Vandoorne

LA STAGIONE E poi c’è anche il calendario, che è il più lungo di sempre, con ben 16 gare su 11 circuiti diversi, e con tantissime novità sul piano dei circuiti: si parte il 14 gennaio da Città del Messico e si chiude al centro espositivo ExCeL di Londra, il 30 luglio. In mezzo, la conferma di Ad Diriyah, Berlino-Tempelhof, Monte Carlo, Giacarta e Roma – con il doppio ePrix della Capitale spostato da aprile a luglio – ma anche con le nuove piste di Hyderabad (India), Città del Capo, San Paolo del Brasile e Portland (Oregon, Stati Uniti). Di seguito il calendario completo dell’ottava stagione del campionato di monoposto elettriche.

Le monoposto di Formula E Gen3 entrano in pista al Ricardo Tormo di Valencia per i test invernali 2022-23

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2023

Data Evento Sede 13-16/12/2022 Test invernali Valencia

Round Data Evento Sede 1 14/01/2023 ePrix Messico Città del Messico 2 27/01/2023 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 3 28/01/2023 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 4 11/02/2023 ePrix India Hyderabad 5 25/02/2023 ePrix Sudafrica Città del Capo 6 25/03/2023 ePrix Brasile San Paolo 7 22/04/2023 ePrix Germania Berlino 8 23/04/2023 ePrix Germania Berlino 9 06/05/2023 ePrix Monaco Monte Carlo 10 03/06/2023 ePrix Indonesia Jakarta 11 04/06/2023 ePrix Indonesia Jakarta 12 24/06/2023 ePrix Usa Portland 13 15/07/2023 ePrix Italia Roma 14 16/07/2023 ePrix Italia Roma 15 29/07/2023 ePrix Regno Unito Londra 16 30/07/2023 ePrix Regno Unito Londra

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/12/2022