Formula E ePrix Città del Capo 2023: orari tv, circuito e risultati

La Formula E riparte dal Sudafrica per il quinto round del Mondiale 2023. Un appuntamento che si corre sull’inedita pista di Città del Capo e che si preannuncia cruciale per il prosieguo del campionato, specie dopo che l’ePrix di Hyderabad ha sovvertito le gerarchie delle prime gare: la vittoria di Jean-Eric Vergne con la DS Penske ha infatti riaperto le sorti della lotta per il titolo, che dopo le tappe iniziali della stagione sembrava un affare riservato ai soli piloti di casa Porsche e del team cliente Avalanche Andretti. Sul velocissimo circuito sudafricano ci sarà spazio per altre sorprese?

FORMULA E EPRIX CITTÀ DEL CAPO 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l’inedito circuito di Città del Capo non passerà all’interno del Cape Town Stadium, impianto utilizzato nel corso dei Mondiali di calcio del 2010. La pista, lunga 2.94 km con “sole” 12 curve, ruoterà invece attorno allo stadio formando una sorta di triangolo con lunghi rettilinei intervallati da grandi staccate dove sarà possibile tentare i sorpassi. Un vero test per le monoposto di terza generazione, che potranno sprigionare tutti i 350kw di potenza in un evento che si preannuncia ricco di azione.

Formula E 2023: La mappa del circuito di Città del Capo| Foto: Fia Formula E

Abbiamo già detto che per Città del Capo e per il Sudafrica si tratta di una primissima volta nel calendario della Formula E. In assenza di statistiche specifiche per l’evento, possiamo però dire che l’Africa ha già ospitato ben cinque ePrix in passato, tutti disputati sul tracciato di Marrakech. Non senza una discreta varietà di vincitori, visto che a imporsi sono stati cinque piloti e quattro team diversi: nel 2022 a imporsi è stato Edoardo Mortara su Venturi, mentre nel 2020 il successo era stato Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) a tagliare per primo il traguardo; due i trionfi consecutivi per la Mahindra, con Felix Rosenqvist nel 2018 e Jerome D’Ambrosio nel 2019, mentre l’appuntamento inaugurale era stato vinto da Sebastien Buemi su Renault.

Il Sudafrica è solo un’ora avanti rispetto all’Italia, dunque gli orari dell’ePrix non saranno troppo dissimili a quelli “tradizionali”. Le prove libere 1 continueranno a svolgersi nella giornata di venerdì, mentre le seconde libere, le qualifiche e la gara andranno in scena nella giornata di sabato 25 febbraio 2023. Come sempre, l’evento sarà trasmesso in diretta in chiaro sulle reti Mediaset e, sul satellite, per gli abbonati Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Città del Capo:

Prove Libere 1 – Venerdì 24 febbraio ore 15.55: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 25 febbraio ore 08.05: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 25 febbraio ore 10.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 25 febbraio ore 15.03: Sky Sport 257, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E 2023: Vista aerea della pista di Città del Capo | Foto: Fia Formula E

Non ci sarà il caldo afoso di Hyderabad ma un bel sole e temperature decisamente gradevoli nel fine settimana di Città del Capo. Attenzione però al vento, che potrebbe mettere in difficoltà i piloti e le scuderie, specialmente sui lunghi rettilinei della nuova pista che si snoda attorno al Cape Town Stadium. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo il sito 3BMeteo.it:

Venerdì 24 febbraio – Poco nuvoloso, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 17-20°C.

Sabato 25 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 17-20°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

