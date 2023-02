Formula E ePrix Hyderabad 2023: orari tv, circuito e risultati

La Formula E torna in pista per il quarto round di una stagione 9 fin qui dominata dalle monoposto motorizzate Porsche. Dopo il successo dell’Andretti-Porsche di Jake Dennis nella tappa inaugurale di Città del Messico e la doppietta di Pascal Wehrlein sull’auto ufficiale del team di Stoccarda, appare chiaro che la casa tedesca sarà grande favorita anche nel weekend del nuovissimo ePrix di Hyderabad, in India. Ma sarà una sfida a quattro tra Wehrlein, Dennis e i due compagni di team Da Costa e Lotterer, o qualche altra squadra sarà in grado di inserirsi nella battaglia?

Pascal Wehrlein festeggia la vittoria nel primo ePrix di Diriyah

FORMULA E EPRIX HYDERABAD 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Il quarto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula E si disputa sulla pista di Hyderabad, località all’esordio nel campionato elettrico e che ospita il primo ePrix di sempre in India. 2.835 i metri del tracciato, che gira in senso orario e prevede 18 curve, con alcune chicane e diverse staccate violente che dovrebbero favorire i sorpassi. 10 le curve a destra, 8 quelle a sinistra, con il tornantino di curva 3 da tenere d’occhio non solo per l’azione tra i piloti ma anche per la presenza, sulla traiettoria esterna, della corsia dell’Attack Zone.

Formula E 2023: La mappa del circuito di Hyderabad | Foto: Fia Formula E

Come già detto in precedenza, la tappa di Hyderabad – città di quasi 10 milioni di abitanti situata al centro del subcontinente indiano, a 700 km da Mumbai e a 1.500 km da Nuova Delhi è il primo ePrix in India. Dunque, non sono ancora presenti statistiche sulle gare precedenti. L’ultima volta che una serie automobilistica internazionale ha corso nel Paese è stata nel 2013, quando Sebastian Vettel vinse il GP d’India di Formula 1 al volante della Red Bull-Renault.

L’India è 4 ore e 30 minuti avanti rispetto all’Italia e questo significa che la maggior parte delle sessioni andranno in scena in piena notte. La gara, che in questo weekend si disputa in unica manche, non deve preoccupare gli appassionati che mal digeriscono le sveglie all’alba: lo spegnimento dei semafori è infatti previsto per le 10.00 ora italiana di sabato 11 febbraio. Confermata la diretta in chiaro sui canali Mediaset e quella sul satellite di Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Hyderabad:

Prove Libere 1 – Venerdì 10 febbraio ore 11.55: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 11 febbraio ore 03.35: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 11 febbraio ore 06.10: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 11 febbraio ore 10.33: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Città del Messico 2023: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E

VEDI ANCHE

Afa estiva e cielo sereno aspettano i piloti e i team di Formula E per il quarto appuntamento della stagione 2023. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, il clima potrebbe essere una delle sfide per i protagonisti della serie elettrica, che potrebbero dover fronteggiare temperature intorno ai 35°C. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 10 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 18-33°C.

Sabato 11 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 15-35°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Formula E ePrix Città del Messico 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) festeggia la vittoria | Foto: Fia Formula E

Sabato 11 febbraio, ore 10.33

Sabato 11 febbraio, ore 6.10

Sabato 11 febbraio, ore 3.35

Venerdì 10 febbraio, ore 11.55

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/02/2023