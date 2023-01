Formula E ePrix Ad Diriyah 2023: orari tv, circuito e risultati

Dopo l’esordio sui circuiti permanenti di Valencia e Città del Messico, le nuove monoposto di Formula E debuttano adesso sulla prima vera pista cittadina del calendario mondiale. A ospitare il circus elettrico è infatti Ad Diriyah, sito di uno dei patrimoni dell’umanità Unesco che si trova alle porte della capitale dell’Arabia Saudita Riad: un appuntamento che potrebbe essere decisivo per definire i rapporti di forza sui tracciati con asfalto stradale, che caratterizzano la maggior parte delle tappe in programma nella stagione. In Messico è stata la Porsche a dominare con tre auto nei primi quattro posti: sarà così anche nel doppio ePrix di Ad Diriyah?

Formula E ePrix Città del Messico 2023: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E

FORMULA E EPRIX AD DIRIYAH 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Dopo essere stata la tappa d’apertura del campionato nelle ultime quattro stagioni, il circuito di Ad Diriyah stavolta si è fatto precedere da Città del Messico. Il circuito che si trova alle porte della capitale saudita, Riad, per il resto mantiene la tradizione degli scorsi anni e, per la terza volta consecutiva, il doppio ePrix si disputa in orario serale, sotto le luci dei riflettori artificiali. Immutato il percorso, composto da 21 curve e lungo 2.495 metri.

Formula E 2023: La mappa del circuito di Ad Diriyah | Foto: Fia Formula E

Per quanto concerne le statistiche, gli specialisti dell’ePrix in Arabia Saudita sono Sam Bird e Nyck De Vries, unici due piloti a poter vantare due affermazioni: l’inglese della Jaguar ha vinto gara-1 nel 2019 e gara-2 nel 2021, mentre l’olandese si è imposto nella prima manche dell’edizione 2021 e 2022. Un successo a testa per Edoardo Mortara, Alexander Sims e Antonio Felix Da Costa.

Formula E ePrix Ad Diriyah 2021: la partenza della gara

Anche quest’anno non cambia la tradizione dell’ePrix di Ad Diriyah, che si disputa in doppio appuntamento al venerdì e al sabato (e non alla domenica), con le prime prove libere in programma nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella sul satellite di Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Ad Diriyah:

Prove Libere 1 – Giovedì 26 gennaio ore 15.55: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Venerdì 27 gennaio ore 11.25: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Venerdì 27 gennaio ore 13.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara 1 – Venerdì 27 gennaio ore 18.03: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Sabato 28 gennaio ore 11.25: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Sabato 28 gennaio ore 13.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara 2 – Sabato 28 gennaio ore 18.03

: Sky Sport 252, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E, ePrix Ad Diriyah: le prime fasi di gara, con Stoffel Vandoorne al comando

Per il secondo e il terzo round della stagione 2023 di Formula E sono previsti cielo sereno e temperature miti, ad eccezione della giornata di giovedì, dove potrebbe esserci la pioggia a scompaginare i piani di team e pilota. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, le temperature saranno intorno ai 15 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Giovedì 26 gennaio – Coperto con pioggia debole, 80% possibilità di precipitazioni, temperature 11-16°C.

Venerdì 27 gennaio – Poco nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 10-15°C.

Sabato 28 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 5-15°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Formula E ePrix Città del Messico 2023: Jake Dennis (Andretti-Porsche) festeggia la vittoria | Foto: Fia Formula E

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/01/2023