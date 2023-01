Formula E ePrix Città del Messico 2023: orari tv, circuito e risultati

Tutto è pronto per il grande debutto in pista delle nuove auto di terza generazione. Il Mondiale Formula E 2023 è finalmente ai nastri di partenza, con l’ePrix di Città del Messico in programma nella giornata di sabato 14 gennaio. La serie elettrico riparte dall’autodromo Hermanos Rodriguez senza i campioni in carica della Mercedes, che si sono ritirati al termine della passata stagione, con monoposto tutte nuove e ancora da scoprire, ma anche con il nuovo fornitore di gomme all weather Hankook al posto delle collaudate Michelin. Insomma, tantissime novità e incognite al via della stagione 9: chi la spunterà?

FORMULA E EPRIX CITTÀ DEL MESSICO 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Come da tradizione per la Formula E, il layout del circuito su cui corrono le monoposto elettriche è ben differente rispetto a quello usato ogni anno dalla Formula 1. Nella versione scelta quest’anno, lunga 2.628 metri, è stata inoltre aggiunta una variante che spezza in due tronconi il rettilineo opposto, prima che le auto si immettano nella famosa zona del Foro Sol, il suggestivo ex stadio del baseball. Una novità assoluta che dovrebbe creare un altro punto di sorpasso per i piloti.

Per quanto concerne le statistiche, lo specialista degli ePrix in Messico è Lucas Di Grassi, vincitore nel 2017 e nel 2019, oltre che di una delle due manche dell’edizione 2021, che però si è disputata sul circuito di Puebla (l’altra è stata vinta da Edoardo Mortara). Nel 2022 a imporsi è stata invece la Porsche, che ha segnato una doppietta con Pascal Wehrlein e André Lotterer. Un successo a testa anche per Mitch Evans (2020), Daniel Abt (2018) e Jerome D’Ambrosio (2016).

Formula E ePrix Città del Messico 2022: Pascal Wehrlein davanti ad André Lotterer (Porsche)

In occasione del primo appuntamento del Mondiale 2023, la Formula E torna al “classico” singolo ePrix di scena al sabato, con le prove libere 1 in programma nella giornata di venerdì. Confermata la diretta in chiaro sui canali Mediaset e quella sul satellite di Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Città del Messico:

Prove Libere 1 – Venerdì 13 gennaio ore 23.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 14 gennaio ore 14.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 14 gennaio ore 16.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 14 gennaio ore 21.03: Sky Sport 252, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E, ePrix di Città del Messico 2019: le auto nella zona dello stadio

Il primo round della stagione 2023 di Formula E si corre in Messico in condizioni meteo piuttosto favorevoli. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, il clima sarà mite e soleggiato, con temperature intorno ai 20 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 13 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 10-20°C.

Sabato 14 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 3-21°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Formula E 2020, ePrix Città del Messico: la partenza della gara con Evans (a sinistra) e Lotterer

Sabato 14 gennaio, ore 21.03

Sabato 14 gennaio, ore 16.40

Sabato 14 gennaio, ore 14.30

Venerdì 13 gennaio, ore 23.30

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/01/2023