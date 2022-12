Formula E 2023, test Valencia: programma, circuito, risultati e classifiche

La Formula E torna in pista dopo qualche mese di pausa. E lo fa mettendo fine a un’attesa lunghissima, che ci porterà a conoscere, in questi giorni, il comportamento in pista delle nuovissime monoposto di Gen3 che proietteranno la categoria elettica nel suo futuro. Tantissime le novità tecniche e sportive, così come quelle legate ai nuovi volti e ai nuovi team – Maserati su tutti, che prende il posto di Venturi Racing senza dimenticare l’uscita di scena dei campioni in carica della Mercedes, sostituita dalla McLaren – che raccolgono la sfida della terza generazione della categoria full electric. Un piatto decisamente ricco, quello dei test precampionato 2023 che, come da tradizione, si disputano sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Formula E 2023: Vista aerea del Circuito Ricardo Tormo di Valencia | Foto: Twitter @Maserati_FE

IL PROGRAMMA Si parte nella giornata di martedì 13 dicembre con le prime sei ore di test, di scena dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, mentre mercoledì c’è grande attesa per la simulazione della giornata di gara e delle nuove procedure tecniche e sportive legate al debutto delle auto di terza generazione. Si chiuderà, dopo il giorno di riposo di giovedì, come di consueto destinato alle interviste e alla produzione dei contenuti multimediali che saranno pubblicati nel corso della stagione, venerdì con altre sei ore di test, le ultime in vista dell’esordio stagionale di Città del Messico, previsto per il prossimo 14 gennaio. Di seguito, tutti i risultati delle sessioni di test precampionato Formula E 2023 a Valencia.

Formula E Test Valencia 2023: Maximilian Gunther (Maserati MSG Racing) | Foto: Twitter @Maserati_FE

FORMULA E 2023, TEST VALENCIA: RISULTATI COMPLESSIVI

Classifica combinata dei tre giorni di test

FORMULA E 2023, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 6

16 dicembre 2022, ore 14.00-17.00

FORMULA E 2023, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 5

16 dicembre 2022, ore 9.00-12.00

FORMULA E 2023, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 4

14 dicembre 2022, ore 15.00-17.00

FORMULA E 2023, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 3

14 dicembre 2022, ore 9.00-12.30

FORMULA E 2023, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 2

13 dicembre 2022, ore 14.00-17.00

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing 1:26.221 - 40 2 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 1:26.262 +0.041 38 3 António Félix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 1:26.683 +0.462 46 4 Edoardo MORTARA Maserati MSG Racing 1:26.781 +0.560 39 5 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE 1:26.836 +0.615 39 6 Jean-Éric VERGNE DS PENSKE 1:26.851 +0.630 39 7 André LOTTERER Avalanche Andretti Formula E 1:26.949 +0.728 45 8 Oliver ROWLAND MAHINDRA RACING 1:27.007 +0.786 28 9 Dan TICKTUM NIO 333 Racing Formula E Team 1:27.055 +0.834 23 10 Jake DENNIS Avalanche Andretti Formula E 1:27.084 +0.863 35 11 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 1:27.135 +0.914 28 12 Nick CASSIDY Envision Racing 1:27.143 +0.922 37 13 Nico MÜLLER ABT CUPRA Formula E Team 1:27.336 +1.115 37 14 Sam BIRD Jaguar TCS Racing 1:27.377 +1.156 35 15 Sérgio SETTE CÂMARA NIO 333 Racing Formula E Team 1:27.584 +1.363 32 16 Lucas DI GRASSI MAHINDRA RACING 1:27.631 +1.410 34 17 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team 1:27.725 +1.504 29 18 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team 1:27.798 +1.577 29 19 René RAST NEOM McLaren Formula E Team 1:28.215 +1.994 37 20 Robin FRIJNS ABT CUPRA Formula E Team 1:29.660 +3.439 5 21 Norman NATO Nissan Formula E Team 1:42.186 +15.965 17 22 Sébastien BUEMI Envision Racing No tempo 0

FORMULA E 2023, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 1

13 dicembre 2022, ore 9.00-12.00

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Maximilian GÜNTHER Maserati MSG Racing 1:26.096 - 37 2 Jake HUGHES NEOM McLaren Formula E Team 1:26.178 +0.082 46 3 Oliver ROWLAND MAHINDRA RACING 1:26.351 +0.255 35 4 Edoardo MORTARA Maserati MSG Racing 1:26.505 +0.409 48 5 Stoffel VANDOORNE DS PENSKE 1:26.531 +0.435 45 6 António Félix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 1:26.625 +0.529 33 7 Lucas DI GRASSI MAHINDRA RACING 1:26.755 +0.659 44 8 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 1:26.862 +0.766 49 9 Robin FRIJNS ABT CUPRA Formula E Team 1:26.925 +0.829 24 10 Nick CASSIDY Envision Racing 1:27.146 +1.050 39 11 Jean-Éric VERGNE DS PENSKE 1:27.207 +1.111 44 12 Sérgio SETTE CÂMARA NIO 333 Racing Formula E Team 1:27.228 +1.132 41 13 Sam BIRD Jaguar TCS Racing 1:27.355 +1.259 37 14 Dan TICKTUM NIO 333 Racing Formula E Team 1:27.356 +1.260 38 15 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 1:27.373 +1.277 43 16 Sébastien BUEMI Envision Racing 1:27.471 +1.375 40 17 Jake DENNIS Avalanche Andretti Formula E 1:27.613 +1.517 32 18 Norman NATO Nissan Formula E Team 1:27.801 +1.705 38 19 André LOTTERER Avalanche Andretti Formula E 1:27.810 +1.714 34 20 René RAST NEOM McLaren Formula E Team 1:28.009 +1.913 35 21 Sacha FENESTRAZ Nissan Formula E Team 1:28.031 +1.935 48 22 Nico MÜLLER ABT CUPRA Formula E Team 1:28.184 +2.088 23

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/12/2022