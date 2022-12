Formula E 2023, giorno 1 di test a Valencia: Maserati subito veloce, Gunther al top

Le prime due sessioni della nuova era della Formula E fanno sorridere i tifosi italiani della Maserati: la nuova Tipo Folgore schierata dal team MSG Racing ha infatti segnato il miglior tempo sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano, con il nuovo arrivato Maximilian Gunther che conferma di essere uno degli specialisti del circuito di Valencia (suo il miglior tempo finale dei tre giorni di prove al Ricardo Tormo sia nel 2019 che nel 2020).

Formula E Test Valencia 2023: Maximilian Gunther (Maserati MSG Racing) | Foto: Twitter @Maserati_FE

MASERATI SUBITO VELOCE In una giornata caratterizzata dall’asfalto reso umido da alcuni scrosci di pioggia intermittente, non c’è stata dunque la possibilità di mettere le Gen3 alla frusta in condizioni di massimo grip, ma il banco di prova è stato comunque positivo per le nuove coperture “all weather” della Hankook – che, dopo otto stagioni, subentrano a Michelin – chiamate alla sfida di una pista dalle condizioni meteo mutevoli. Così, al mattino, Gunther ha staccato il miglior tempo di giornata in 1:26.096, seguito a ruota dalla McLaren di Jake Hughes e dalla Mahindra di Oliver Rowland, con il compagno Edoardo Mortara in quarta piazza davanti al campione del mondo in carica, Stoffel Vandoorne (DS Penske).

Formula E Test Valencia 2023: André Lotterer (Avalanche Andretti) | Foto: Twitter @AndrettiFE

GUNTHER SEMPRE LEADER Nel pomeriggio, il giovane pilota tedesco reduce da una stagione 2022 piuttosto deludente al volante della Nissan, ha ancora una volta segnato il miglior crono della sessione, risultando però di un decimo più lento rispetto al tempo del mattino. Alle sue spalle, le due Porsche di Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, con Mortara e Vandoorne sempre in quarta e quinta piazza. Problemi tecnici, invece, per uno dei decani della categoria, quel Sebastien Buemi passato da Nissan a Envision Racing, ma costretto a restare fermo ai box per tutte e tre le ore di attività. Domani, mercoledì 14 dicembre, si torna in pista con l’attesissima simulazione del giorno di gara, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

Formula E 2023: Vista aerea del Circuito Ricardo Tormo di Valencia | Foto: Twitter @Maserati_FE





