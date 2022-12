Formula E 2023, giorno 3 di test a Valencia: comanda Vergne, Maserati in top-5

Il tempo passa veloce quando ci si diverte, e probabilmente scorre ancora più in fretta quando si hanno poche ore per completare il processo di apprendimento di una nuova generazione di monoposto. Un ragionamento che vale di sicuro per la Formula E, che a Valencia è già giunta alla sua giornata conclusiva di test precampionato e che, a sorpresa, nel giovedì dedicato alle interviste con i giornalisti, si è per questo motivo ritagliata lo spazio per un’oretta di attività in pista (il più veloce, per la cronaca, è stato Norman Nato). Nella sessione mattutina del day-4 al Circuito Ricardo Tormo, il miglior tempo è stato invece del due volte campione Jean-Eric Vergne, che ha confermato come sia proprio la DS Penske una delle auto da battere.

Formula E Test Valencia 2023: Jean-Eric Vergne (DS Penske)

JEV VOLA AL MATTINO Il forte pilota francese ha fermato i cronometri sull’1:25.248, che è anche il miglior tempo in assoluto delle nuove auto Gen3. Alle spalle di Jev, i nomi sono quelli che si sono già messi in mostra nei giorni scorsi, con Jake Hughes (McLaren) in seconda piazza e il campione del mondo in carica, Stoffel Vandoorne (DS Penske, come Vergne), al terzo posto. Chiudono la top-5 le sempre positive Maserati Tipo Folgore messe in pista dal team MSG Racing: Maximilian Gunther è quarto a 98 millesimi dalla vetta, con il vicino di box Edoardo Mortara che chiude con il quinto tempo, staccato di 3 decimi scarsi dal leader. Al pomeriggio, ultima sessione di test, con le auto in pista dalle 14.00 alle 17.00.

Formula E Test Valencia 2023: Maximilian Gunther (Maserati MSG Racing) | Foto: Twitter @Maserati_FE

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/12/2022