Formula E 2023, giorno 2 di test a Valencia: Maserati ancora davanti con Guenther

Dopo il debutto di ieri, i silenziosi bolidi della Formula E sono tornati in pista a Valencia per la seconda giornata di test invernali, con in programma altre due sessioni nelle quali testare le nuovissime monoposto Gen3 che stanno facendo il loro esordio proprio in questa occasione. Se ieri i tifosi italiani avevano potuto sorridere con le ottime prestazioni della neonata scuderia Maserati e della nuova Tipo Folgore, davanti sia al mattino che al pomeriggio con Maximilian Guenther, oggi la musica non è cambiata di una virgola, e il pilota tedesco ha siglato il miglior tempo per la terza sessione consecutiva, con la tipo Folgore in testa alla classifica con il tempo di 1'26''178, fermandosi a circa un decimo dalla migliore prestazione di ieri.

FULL-ENERGY PER 15 Nella sessione mattutina, che ha visto tutti i team impegnati in una simulazione di prove libere, Guenther ha preceduto il belga Stoffel Vandoorne del team DS Penske e l'australiano Mitch Evans della Jaguar, rifilando a entrambi un distacco sull'ordine dei 3-4 decimi. Quarto posto per la McLaren-Nissan, altra debuttante, guidata dal britannico Jake Hughes, davanti allo svizzero Edoardo Mortara con la seconda Maserati. Chiudono la top ten Wehrlein (Porsche), Ticktum (NIO), Fenestraz (Nissan), Bird (Jaguar) e Di Grassi (Mahindra). Va detto che non tutti hanno girato con la configurazione da 350 kW (476 cv), ma solo 15 dei 22 piloti impegnati, mentre i restanti 7 hanno corso con 300 kW. Il delta cronometrico è stato approssimativamente di 8 decimi tra le due configurazioni, sebbene Nato, 12° e primo dei piloti che hanno girato depotenziati, nel suo miglior giro ha incassato 1''3 da Guenther. Al pomeriggio i piloti saranno impegnati in una simulazione completa di gara ed ePrix.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/12/2022