Formula E 2023, quattro team presentati in 24 ore: McLaren, DS Penske, Nissan e Jaguar

VIA ALLE PRESENTAZIONI Manca ancora circa un mese e mezzo prima dell'inizio del nono Campionato del Mondo di Formula E - ufficialmente ABB FIA Formula E World Championship - ma i team iniziano già a presentarsi e a svelare le proprie livree disegnate sulla nuovissima generazione di monoposto, la Gen3, un bolide da 350kW (480 CV) prodotto da Spark Racing Technology in collaborazione con Williams Advanced Engineering. Diverse le novità che interesseranno il campionato, che si rifà il look con un nuovo logo e che si affiderà a una nuova di pneumatici, la Hankook al posto della Michelin. Non ci sarà il team Mercedes, campione del mondo in carica, al suo posto il neonato Neom McLaren Formula E con powertrain Nissan, presentato ieri con gli stessi identici colori della scuderia di Formula 1. A guidare le due auto arancioni saranno il tedesco René Rast e il britannico Jake Hughes.

DA CINA A USA Sempre tra ieri e oggi è stata la volta di altri tre team. Il più blasonato è il DS Penske FE E-Tense, presentato oggi, con DS Automobiles che passa da Teecheetah a Penske come partner ma conferma il francese Jaan Eric Vergne alla guida e gli affianca il belga Stoffel Vandoorne, orfano del team Mercedes. Difficile non mettere la squadra francese tra le favorite per il successo finale, così come i suoi due piloti.

GIAPPONE ALLA RISCOSSA Cercherà il riscatto, invece, il team Nissan e.dams, che passa sotto bandiera giapponese ma mantiene quella francese quantomeno con le nazionalità dei due piloti, i neo-arrivati Norman Nato e Sacha Fenestraz. La livrea della squadra sarà ancora rossa, ma il bianco prende il posto del nero dello scorso anno.

ASIMMETRIA Ed è proprio il design della livrea il particolare più interessante nella colorazione del quarto team che si è presentato nelle ultime ore, il Jaguar TCS Racing del neozelandese Mitch Evans e del britannico Sam Bird, entrambi confermati. Le due vetture, infatti, avranno colori (bianco e nero) ma speculari e invertiti, un unicum nella storia della Formula E.

The first asymmetric livery Formula E has ever seen 🤯



