Formula E: a Franciacorta viene svelata la Porsche 99X Electric Gen3

BATTESIMO ITALIANO Il Porsche Experience Center Franciacorta ha fatto da scenario alla presentazione della 99X Electric Gen3, la monoposto con cui Porsche darà l'assalto al titolo di Formula E 2023. Quello del prossimo anno sarà un campionato molto importante per la serie elettrica, dato che esordirà la terza generazione delle monoposto FE, denominata appunto Gen3. Le vetture saranno più leggere, con passo e carreggiata ridotti, batterie più piccole ma maggiore potenza (476 CV). Il tutto porterà a un netto miglioramento delle prestazioni in pista.

PIETRA MILIARE Il vice presidente di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, ha presentato così la nuova 99x Electric Gen3: ''Siamo lieti di poter presentare al mondo la nuova Porsche 99X Electric Gen3. Gli esperti del nostro team di sviluppo a Weissach hanno profuso in quest’auto da corsa tanto lavoro, esperienza, impegno e passione. Possono essere davvero orgogliosi del risultato. Al pari della nuovissima generazione della Formula E, la Porsche 99X Electric Gen3 rappresenta una pietra miliare per la tecnologia delle competizioni esclusivamente elettriche. Per la Formula E e anche per Porsche, la presenza in gara di queste nuove vetture a partire dalla nona stagione del Campionato mondiale ABB FIA Formula E segna un passo importante verso il futuro degli sport motoristici. Non vediamo l'ora che la stagione abbia inizio e che si apra una nuova era''.

DA COSTA, LA NOVITA' In casa Porsche una novità per la stagione 2023 è rappresentata anche dall'ingaggio di Antonio Felix da Costa. Il portoghese, campione di Formula E nella stagione 2019, arriva dal team DS Techeetah: ''La nostra nuova auto rappresenta un grande passo avanti. È più leggera e più potente della precedente: già questo fa sorridere un pilota. Come nuovo arrivato nel Team TAG Heuer Porsche Formula E ho sfruttato le ultime settimane per conoscere gli ingegneri e i meccanici e per trovare il mio posto all'interno della squadra. Il team mi ha reso le cose molto facili. Mi sono sentito a mio agio fin dall'inizio. Mi trovo bene anche con il mio nuovo compagno di squadra Pascal, con cui ho già gareggiato in diverse serie. Abbiamo un obiettivo comune, ovvero portare Porsche al vertice. Il marchio Porsche è sinonimo di vittorie e noi vogliamo ottenerle nel più breve tempo possibile con la nuova Porsche 99X Electric Gen3''.

Formula E ePrix Città del Messico 2022: Pascal Wehrlein (Porsche)

WEHRLEIN, LA CONFERMA Il secondo pilota Porsche sarà invece il confermato Pascal Wehrlein. Il tedesco lo scorso anno ha conquistato la prima vittoria di Porsche in Formula E nell'appuntamento di Città del Messico, proprio la sede della prima gara della stagione 2023, in programma il prossimo 14 gennaio: ''Attualmente stiamo vivendo un periodo entusiasmante come squadra. Nelle prove con la nostra nuova vettura ho avuto un buon feeling fin dall'inizio. Abbiamo imparato molto e abbiamo fatto grandi progressi. All'inizio si trattava di far girare la vettura, ma ben presto è diventata una questione di prestazioni. E, naturalmente, di efficienza, che sarà la chiave del successo della nuova generazione di auto. Queste esperienze sono state incredibilmente emozionanti per me. Abbiamo ancora un po' di tempo prima che la stagione inizi e lo useremo per conoscere meglio la Porsche 99X Electric Gen3 e per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, così da essere preparati al meglio per l'apertura di stagione in Messico''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/11/2022