Formula E, Maserati esordirà nella Season 9 con Mortara e Gunther

Si avvicina sempre più il grande momento del ritorno della Maserati nelle corse automobilistiche. La casa del Tridente esordirà infatti in Formula E a partire dal Mondiale 2023 – al via da Città del Messico il prossimo 14 gennaio – come fornitrice della power unit del team MSG Racing, compagine con sede a Monte Carlo che fino a questa stagione ha partecipato alla serie elettrica con il nome di Venturi. Con i primi test della season 9, in cui debutteranno le innovative e avveniristiche monoposto di terza generazione (le cosiddette Gen3), in programma dal 13 al 16 dicembre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, il tempo stringe. Ed è per questo che il team italo-monegasco ha sciolto le riserve sui nomi dei piloti che difenderanno i colori del brand modenese.

MORTARA E GUNTHER Al confermatissimo Edoardo Mortara, italo-svizzero nato a Ginevra che ha chiuso le ultime due stagioni rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica generale Formula E, Maserati ha scelto di affiancare il giovane talento tedesco Maximilian Gunther. Dopo gli ottimi inizi da alfiere del team Bmw Andretti – con il quale sono arrivate tre vittorie e un secondo posto nella categoria elettrica – nel 2022 il 25enne è passato in Nissan e.Dams chiudendo una stagione da dimenticare al 19esimo posto e con soli sei punti iridati all’attivo. Il talento è però rimasto immutato, al punto da formare con Mortara una coppia che ha con sé il giusto mix di velocità, esuberanza, aggressività ed esperienza che la rendono questa line-up una delle più interessanti e meglio assortite sulla griglia di partenza.

PARLANO I PILOTI “Sin dalla quarta stagione – spiega Edoardo Mortara – questa squadra è diventata la mia casa e sono davvero felice di poter continuare il mio viaggio con loro per la stagione 9 e oltre. Da italo-svizzero, inoltre, rappresentare il brand Maserati è per me un grande onore. Non vedo l’ora di lavorare con Max, che ha già dimostrato in passato di essere una grande promessa della Formula E”. “Sono orgoglioso – aggiunge Maximilian Gunther – di unirmi al team e a Edo. Ho sempre ammirato questa scuderia e i loro risultati negli ultimi anni perché sono sempre stati rivali difficili da battere e che hanno meritato lo status di vice-campioni Costruttori. Essere parte della famiglia Maserati nel momento del loro ritorno alle corse è un grandissimo onore per me, e non vedo l’ora di poter costruire qualcosa di importante con loro”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/11/2022