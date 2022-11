Formula E verso l'esordio della Gen3: le novità regolamentari della stagione 9

Tutte le nuove regole al via del Mondiale elettrico 2023: addio al Fan Boost, arriva (in via sperimentale) la nuova modalità per ricaricare le auto con le soste ai box in gara

La Formula E si appresta a entrare nella sua nona stagione, la prima che vedrà il debutto delle avveniristiche monoposto della cosiddetta Gen3, la terza generazione della “batmobile” elettrica. L’ingresso nella nuova era vede la conferma dell’impalcatura regolamentare già vista nella season 8 vinta dalla Mercedes e da Stoffel Vandoorne, senza dimenticare però alcune interessanti modifiche che potrebbero ulteriormente incentivare lo show.

ADDIO FAN BOOST La prima e più significativa è la scomparsa del sistema del Fan Boost. Sparisce, dunque, una delle regole che più ha caratterizzato la Formula E sin dal suo esordio, e cioè il voto del pubblico che dava la possibilità ai piloti più tifati da casa – di fatto, per tutta la stagione spesso sempre gli stessi, e cioè i più blasonati o quelli che più degli altri potevano vantare una fetta di appassionati fedele e accanita – di disporre, per alcuni secondi, di una spinta extra dal motore per compiere sorpassi o difendersi dagli attacchi dei rivali. In cambio di un sistema che, comunque, non ha mai davvero inciso, si testerà invece la nuova modalità Attack Charge…

COME FUNZIONA L’ATTACK CHARGE Le monoposto di terza generazione, più piccole, potenti e leggere di sempre, saranno infatti equipaggiate di batterie e sistemi di ricarica all’avanguardia, che permetteranno alle nuove Gen3 di effettuare soste ai box di 30 secondi, obbligatorie per tutti, per ricaricarsi rapidamente di 4kWh extra, che saranno poi utilizzabili in gara come un singolo boost da 600 kW per aiutare nei sorpassi. La nuova modalità è stata approvata in via sperimentale e sarà testata in alcune gare prima di stabilire un’eventuale introduzione per tutto il campionato 2024. Già dalla season 9, saranno inoltre potenziati gli Attack Mode – la modalità che si attiva transitando da una speciale corsia, solitamente posizionata fuori dalla traiettoria ideale – che potranno essere utilizzati dopo la sosta per l'Attack Charge e avranno una potenza di 350 (e non più 300) kW.

GARE A… GIRI La seconda novità più importante riguarda invece la durata degli ePrix: dal 2023, le gare si concluderanno sulla base dei giri da percorrere – come accade, quindi, in Formula 1 – e non più sulla base del tempo limite. Resta comunque valida la regola introdotta nella stagione scorsa, che stabilisce il prolungamento della durata della gara in caso di ingresso della Safety Car. L’aggiunta, voluta fortemente dagli organizzatori in modo da rendere sempre centrale il tema della gestione della carica residua da parte dei piloti, sarà ovviamente non in termini di giri da percorrere prima della bandiera a scacchi, e non di tempo.

SPAZIO AI GIOVANI Confermato anche l’apprezzato sistema delle qualifiche a eliminazione diretta di stampo “calcistico”, che sono piaciute agli appassionati creando un sistema capace di diversificare rispetto alle altre categorie del motorsport, rivendicando l’unicità (anche in termini di spettacolo e di pubblico di riferimento) rispetto alle serie tradizionali. Come accade già in F1, ci sarà però una maggiore attenzione ai talenti esordienti: tutti i team dovranno infatti schierare, per almeno due sessioni di FP1 nel corso del nuovo campionato, dei giovani piloti che non hanno mai corso in Formula E. Il Mondiale 2023 partirà ufficialmente tra pochi giorni, con i primi test precampionato che si terranno, dal 13 al 16 dicembre, a Valencia.

