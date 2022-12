Maserati: presentata a Modena la 'Tipo Folgore'

RITORNO ALLE CORSE La Maserati torna alle competizioni in forma ufficiale dopo 17 anni, e lo fa con la 'Tipo Folgore' destinata alla Formula E. Il nome porta con se la storia del marchio italiano, che con la 'Tipo 26' vinse la Targa Florio nel 1926. Le livree blu sono infatti un omaggio a quel successo. La vettura presentata ieri sera a Modena sarà la prima vettura elettrica da competizione del marchio italiano, unico nella Formula E, con la precisa missione di travasare la tecnologia derivata dalle corse sulle auto di serie.

SEASON 9 Maserati si affaccia alle competizioni dopo quasi vent'anni dalla fine dell'ultimo impegno agonistico ufficiale che vedeva le MC12 GT1 competere nel FIA GT. Il marchio modenese ha scelto la Formula E ed entrerà nella nona stagione del campionato a propulsione totalmente elettrica. Maserati sarà schierata come Maserati MSG Racing, squadra nata dalla base del team Venturi, e che vedrà nell'inedito ruolo di team principal l'ex pilota James Rossiter. Le due monoposto saranno guidate da Edoardo Mortara e Maxhimilian Gunther.

TECNOLOGIA I propulsori della monoposto Gen3 sviluppati da Maserati che spingeranno il consolidato telaio Spark-Dallara saranno in grado di erogare 350Kw con il 40% dell'energia che sarà recuperato in gara sia dal propulsore in fase di frenata che dall'impianto frenante di entrambi gli assi. L'auto di Formula E sarà più potente delle precedenti grazie anche ad un peso ridotto. Le vetture della serie elettrica torneranno in pista sul circuito di Valencia per i test invernali mentre la stagione vera e propria scatterà con il primo dei 16 ePrix in programma dal circuito messicano Hermanos Rodriguez a metà gennaio.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/12/2022