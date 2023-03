Formula E, ePrix San Paolo 2023: storica tripletta Jaguar, vince Evans su Cassidy e Bird

È la Jaguar a fare festa alla bandiera a scacchi dello spettacolare ed emozionante ePrix di San Paolo del Brasile 2023. Proprio mentre tutti gli occhi erano puntati sul duello al vertice tra il poleman Stoffel Vandoorne e la Porsche di Antonio Felix Da Costa e sulla rimonta da fondo classifica del leader del Mondiale Pascal Wehrlein, sono state infatti le Jaguar I-Type 6 a salire in cattedra grazie a una gestione perfetta della batteria su una pista in cui si è rivelato fondamentare dosare al meglio ogni singolo kW di potenza. È così che la storica casa inglese torna in Europa con una clamorosa tripletta: a centrare la vittoria è stato il “solito” Mitch Evans, ormai sempre più uomo copertina del brand, seguito dalla Envision clienti (che monta proprio un powertrain Jaguar) di Nick Cassidy e dall’altra auto ufficiale di Sam Bird.

Annnnnnnd breathe 😮‍💨



The final moments of an incredible race in Brazil 🇧🇷@JuliusBaer #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/ZOAjAW5Gyn — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 25, 2023

ARRIVO IN VOLATA Dicevamo di una gara spettacolare, condizionata dai moltissimi sorpassi, da tanti errori e da una lunga fase di studio iniziale in cui nessuno dei piloti di vertice sembrava voler spingere per davvero sull’acceleratore, in modo da risparmiare la batteria per gli ultimi minuti. Emozionante, poi, il finale, con le tre Jaguar sul podio arrivate al fotofinish con solo mezzo secondo tra il primo e il terzo, aperte a ventaglio sul rettilineo quasi come in una volata al Giro d’Italia. Solo quarto, invece, Antonio Felix Da Costa su Porsche, uno dei grandi delusi di giornata: l’impressione è che il portoghese avesse il ritmo per lottare con i migliori, ma un lungo alla prima chicane lo ha fatto scivolare dalla terza alla settima posizione costringendolo a dire addio al sogno di bissare il successo di Città del Capo.

Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: Antonio Felix Da Costa (Porsche) | Foto: Fia Formula E

DS TERZA FORZA Niente da fare neppure per Stoffel Vandoorne e DS Penske, apparsa come terza forza in pista: scattato bene dalla pole position allo spegnimento dei semafori, il belga ha quasi subito fatto capire di non potersela giocare con i migliori a causa di un eccessivo consumo della batteria che gli ha poi impedito di andare oltre il sesto posto. Davanti a lui, il compagno di squadra Jean-Eric Vergne, partito settimo e nel complesso autore di una gara più lineare. Molto meno bene è andata alla Maserati, che sperava di potersela giocare in zona podio con Edoardo Mortara, quarto in griglia: l’italo-svizzero è però subito scivolato nelle retrovie già al primo giro, a causa di un contatto nell’imbuto di curva-2. La casa del Tridente torna alla base di Monte Carlo ancora con zero punti, visto l’11esimo posto del tedesco Maximilian Gunther.

Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne (DS Penske) | Foto: Fia Formula E

WEHRLEIN LEADER Discreta, dopo una qualifica da dimenticare, invece la prova di Pascal Wehrlein (Porsche). Il leader della classifica iridata ha rimontato dalla 18esima alla settima posizione, un piazzamento che gli basta per allungare il vantaggio nel Mondiale Piloti: il primo degli inseguitori, Jake Dennis (Andretti-Porsche), è infatti stato costretto al ritiro dopo un contatto in pista. Sale invece al terzo posto della generale, con 25 punti di gap da Wehrlein, Nyck Cassidy, mentre il vincitore Mitch Evans fa un deciso balzo in avanti arrivando a quota 39 punti. Il prossimo appuntamento con la Formula E sarà tra circa un mese, nel fine settimana del 22 e 23 aprile, quando si disputerà il doppio ePrix di Germania sul circuito ricavato all’interno dell’ex aeroporto (oggi è un bellissimo parco) di Tempelhof, a Berlino.

Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: Mitch Evans (Jaguar Racing) | Foto: Fia Formula E

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/03/2023