Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: orari tv, circuito e risultati

Dopo Hyderabad e Città del Capo, la Formula E riparte ancora da un circuito e da una location inedita per la categoria. A ospitare le monoposto elettriche per la prima volta nella storia è infatti la città di San Paolo, prima nella storia del Brasile a organizzare un ePrix iridato. Ed è proprio nella megalopoli paulista che riparte la caccia alle Porsche, che fino a questo momento hanno centrato la vittoria in quattro dei cinque appuntamenti fin qui disputati: qualcuno saprà fermare l’avanzata dello squadrone ufficiali di Stoccarda e del team clienti Andretti?

Formula E 2023: Vista aerea della città di San Paolo | Foto: Fia Formula E

FORMULA E EPRIX SAN PAOLO 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Dopo parecchi anni di trattative, nel 2023 è finalmente arrivato il primo ePrix della storia del Brasile. Nonostante per la Formula E sia una prima volta in assoluto, in realtà il circuito cittadino su cui sono chiamate a sfrecciare le monoposto elettriche ha già ospitato altre categorie in un recente passato. Innanzitutto, la pista è disegnata in un luogo iconico di San Paolo, il Sambodromo dove ogni anno si celebra uno dei carnevali più colorati e spettacolari al mondo. La pista, profondamente modificata rispetto agli anni 2010-2013 in cui ha ospitato la IndyCar, è lungo 2.96 km ed è composto da 11 curve che spezzano dei lunghi rettilinei: le chance di vedere una gara ricca di sorpassi ed emozioni dovrebbero essere assicurate.

Formula E 2023: La mappa del circuito di San Paolo del Brasile | Foto: Fia Formula E

EPRIX SAN PAOLO 2023, STATISTICHE

Come già detto, l’ePrix di San Paolo è il primo appuntamento della Formula E in Brasile. Non si tratta, tuttavia, di una prima volta in America Latina, visto che in passato la categoria elettrica ha già corso a Città del Messico – la tappa è ancora in calendario e si è sempre disputata dal 2016 al 2023 con la sola eccezione del 2021 – ma anche in Uruguay a Punta del Este (2014, 2015 e 2018), in Argentina a Buenos Aires (2015, 2016 e 2017) e a Santiago del Cile (2018 e 2019).

EPRIX SAN PAOLO 2023, ORARI TV E WEB

Il fatto che si corra in Sudamerica implica ovviamente che gli orari saranno serali per gli spettatori in Italia. Confermata una novità già vista più volte nel corso della stagione, e cioè con le prove libere 1 in programma al venerdì e non al sabato. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro sulle reti Mediaset e, sul satellite, per gli abbonati Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di San Paolo del Brasile:

Prove Libere 1 – Venerdì 24 marzo ore 20.25: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 25 marzo ore 11.25: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 25 marzo ore 13.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 25 febbraio ore 18.03: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

EPRIX SAN PAOLO 2023, METEO

San Paolo attende la Formula E con un clima perfetto per una bella festa di sport. Il clima sarà infatti soleggiato per tutto il weekend, con temperature che, nelle massime, arriveranno a sfiorare anche i 30 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo il sito 3BMeteo.it:

Venerdì 24 marzo – Nubi e schiarite, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 18-28°C.

Sabato 25 marzo – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 18-28°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Eprix Città del Capo 2023, Antonio Felix Da Costa (TAG Heuer Porsche)

Sabato 25 marzo, ore 18.03

Sabato 25 marzo, ore 13.40

Sabato 25 marzo, ore 11.25

Venerdì 24 marzo, ore 20.25

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/03/2023