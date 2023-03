Formula E, ePrix San Paolo 2023: Vandoorne fa sua la pole, male Wehrlein

Il nuovo circuito cittadino di San Paolo del Brasile segna il ritorno ad alti livelli di competitività del campione in carica Stoffel Vandoorne. Dopo cinque gare di adattamento in cui si era fatto vedere un po’ troppo poco, il belga di casa DS Penske ha infatti centrato la pole position nel round 6 della stagione, battendo in finale il vincitore dell’ePrix di Città del Capo Antonio Felix Da Costa su Porsche, ottenendo anche il miglior tempo nella fase di qualifica a gruppi.

Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne (DS Penske) | Foto: Fia Formula E

MASERATI OK Alle spalle dei due leader che si sono scontrati nel testa a testa finale, troviamo la Jaguar di Mitch Evans, seguito in griglia dalla Maserati di Edoardo Mortara. Se la buona prestazione nelle qualifiche a Città del Capo era stata un buon indizio di crescita, la conferma del discreto momento per il team italiano arriva anche da Maximilian Gunther, in grado di qualificarsi alla fase finale e accreditato del settimo tempo (seppur retrocesso al nono posto per aver sorpassato in regime di Full Course Yellow nella gara scorsa). Alle spalle di Mortara troviamo invece Nyck Cassidy con la Envision e Jake Hughes con la McLaren, mentre in settima piazza sale la Nio del brasiliano Sergio Sette Camara, ultimo dei qualificati alla fase a eliminazione diretta. Chiudono la top-10 Norman Nato (Nissan), il già citato Gunther e Sam Bird (Jaguar), quinto in classifica ma penalizzato di cinque caselle al via per aver causato un incidente a Hyderabad.

Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: Maximilian Gunther (Maserati) | Foto: Twitter @maseratimsg

DISASTRO WEHRLEIN Se escludiamo Da Costa, qualifiche decisamente negative per le Porsche arrivate in Brasile da grandi favorite. Il leader del Mondiale Pascal Wehrlein è infatti stato escluso nella fase a gironi dopo aver toccato il muro, e partirà 20esimo per effetto della penalità inflitta dalla Fia per aver causato un incidente nell’ePrix in Sudafrica, ma non sorridono neppure le due auto clienti del team Andretti: Jake Dennis, secondo nel Mondiale, è infatti solo 14esimo, con il compagno André Lotterer addirittura 21esimo. Peggio di lui ha fatto soltanto l’idolo del pubblico locale Lucas Di Grassi, protagonista di un incidente nei minuti iniziali. L’ePrix di San Paolo 2023 scatta alle 18.03 italiane, con diretta in chiaro su Mediaset Canale 20 e, per gli abbonati a Sky e Now, su Sky Sport Uno.

Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: Antonio Felix Da Costa (Porsche) | Foto: Fia Formula E

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/03/2023