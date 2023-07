Formula E ePrix Roma 2023: orari tv, circuito e risultati

La Formula E torna a elettrizzare Roma con il doppio ePrix sul circuito dell’Eur (qui tutte le info sui biglietti e la viabilità della zona): un appuntamento attesissimo, non soltanto perché la pista è tra le più apprezzate dai piloti e dal pubblico, ma anche perché, con sole quattro gare alla fine del campionato, il Mondiale 2023 è entrato definitivamente nel vivo. Con la vittoria di Portland, il pilota della Envision-Jaguar Nick Cassidy è tornato in corsa per il successo finale, ma il nuovo leader è Jake Dennis (Andretti-Porsche), che arriva nella Capitale con un solo punticino da difendere. Ancora pienamente in lotta, però, anche il pilota ufficiale Porsche Pascal Wehrlein, staccato di 16 punti, e Mitch Evans (Jaguar) a -32 dalla vetta. Chi si avvantaggerà in vista del gran finale di Londra?

Rinnovato ormai due stagioni fa, il circuito dell’Eur non cambia. La pista continua a misurare 3.385 metri, con 19 curve e i saliscendi che hanno già regalato emozioni nelle scorse edizioni, con la partenza prevista nel rettilineo tra curva 3 e curva 4 e con il traguardo finale posizionato subito dopo la svolta a sinistra successiva al passaggio davanti al Palazzo dei Congressi. Un tracciato ricco di insidie e punti di sorpasso, che promette di offrire uno spettacolo di qualità per il penultimo weekend della stagione.

Formula E 2023: la mappa del circuito di Roma | Foto: Fia Formula E

La tappa di Roma è ormai una delle grandi classiche del calendario della Formula E. In quattro edizioni, sono stati quattro i diversi vincitori dell’ePrix capitolino. Il grande specialista è di sicuro Mitch Evans, che nel 2022 ha vinto entrambe le manche e che aveva già trionfato anche nel 2019. Il primo a imporsi, invece, nel 2018 è stato l’inglese Sam Bird, mentre nel 2021 hanno esultato Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, attualmente compagni di squadra nel team DS Penske. Per quanto riguarda le squadre, invece, tre sono i successi Jaguar, con una vittoria a testa per DS Virgin, Techeetah e Mercedes. Altra statistica interessante è quella delle pole position: nessuno dei cinque piloti partiti davanti a tutti (Rosenqvist nel 2018, Lotterer nel 2019, Vandoorne nel 2021 e nel 2022, Cassidy nel 2021 e Vergne nel 2022) è poi riuscito a vincere.

La Formula E torna in un doppio appuntamento, con le gare di scena sia al sabato sia alla domenica. Ovviamente confermata la doppia diretta tv e web, in chiaro sui canali Mediaset e a pagamento per gli abbonati di Sky Sport e Now. Di seguito gli orari dettagliati di tutte le sessioni del fine settimana romano.

Prove Libere 1 – Venerdì 14 luglio ore 17.00: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 2 – Sabato 15 luglio ore 08.10: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 1 – Sabato 15 luglio ore 10.40: Sky Sport Action, Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 1 – Sabato 15 luglio ore 15.03: Sky Sport Arena, Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it e Discovery+.

Prove Libere 3 – Domenica 16 luglio ore 08.10: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it e Discovery+.

Qualifica 2 – Domenica 16 luglio ore 10.40: Sky Sport Action, Sportmediaset.it e Discovery+.

Gara 2 – Domenica 16 luglio ore 15.03: Sky Sport Arena, Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it e Discovery+.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Portland 2023: La partenza della gara | Foto: Fia Formula E

Roma accoglie la Formula E con temperature molto alte e una bolla d'afa che renderà la gara particolarmente complicata soprattutto per i piloti calati. Clima dunque in linea con le temperature del periodo, che potrebbero far rimpiangere la tradizionale collocazione di metà aprile. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo 3BMeteo.com:

Venerdì 14 luglio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 24-34°C.

Sabato 15 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 24-34°C.

Domenica 16 luglio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 23-37°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

