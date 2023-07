Formula E ePrix Roma 2023: biglietti, trasporti, viabilità, tutte le info per chi va in pista

Roma si appresta a ospitare la Formula E per la quinta volta. Il protagonista sarà sempre il circuito cittadino dell’Eur, che si snoda attorno al Colosseo quadrato, al Palazzo dei Congressi, alla cosiddetta “Nuvola” e all’obelisco di Marconi: un tracciato che non soltanto trasuda storia a ogni curva, ma che risulta ancora uno dei più spettacolari e apprezzati dai piloti. Allestire una pista in piena città è però inevitabilmente causa di disagi per il traffico e la viabilità: in questo articolo ricapitoliamo tutte le informazioni utili per chi si recherà in circuito.

Formula E ePrix Roma 2022: Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) - Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

EPRIX ROMA 2023: BIGLIETTI DISPONIBILI E PREZZI

I biglietti per seguire la Formula E dal vivo sono ancora disponibili sul portale Ticketone. Ovviamente ci sono i tagliandi più costosi ed esclusivi, ma non mancano offerte a prezzi ben più abbordabili: si parte dai 5.50€ dei biglietti prato fino ad arrivare ai 132€ giornalieri per la Premium Experience, passando per i tagliandi Gold (102€), Silver (72€), Bronze (52€) e Green Area (30.50€) che permettono di accedere a tribune e zone del circuito migliori a seconda del prezzo. C’è poi anche la chance di acquistare abbonamenti validi per i due giorni, che consentono di risparmiare qualcosina rispetto all’acquisto dei singoli biglietti giornalieri: così, il pacchetto Premium passa ad esempio a 202 euro, mentre l’accesso prato per due giorni è a 9.50€. Non mancano infine gli sconti per gli under 15 (i bambini al di sotto dei 3 anni entrano gratuitamente) e per i ragazzi tra i 16 e i 24 anni. Tutte le info dettagliate e le modalità di acquisto sono disponibili qui.

Formula E Roma 2023: il circuito e le tribune disponibili | Foto: Ticketone.it

VEDI ANCHE

EPRIX ROMA 2023: LA VIABILITÀ PER ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO

I lavori per l’allestimento del circuito vengono eseguiti in orario notturno, dalle 20.30 alle 5.30 del mattino, in modo da ridurre i disagi al traffico veicolare e non impattare eccessivamente sulle abitudini dei cittadini. A partire dal 24 giugno e fino al completo smontaggio della pista, previsto entro il 25 luglio, sono programmate parziali modifiche alla circolazione in orario notturno su via Cristoforo Colombo, nel tratto tra viale Asia e via del Pattinaggio. Sempre dal 24 giugno, è prevista poi la progressiva diminuzione dei posti auto in strada, che saranno ripristinati dal 17 luglio 2023. Inoltre, tra l’8 e il 19 luglio, è previsto lo spostamento del capolinea bus di piazzale Agricoltura a piazzale Luigi Sturzo, con salita e discesa dei passeggeri alle fermate di viale Beethoven. La linea 788 è spostata a Eur Magliana, mentre l’area Taxi di piazza Marconi si sposta dal 25 giugno al 20 luglio. Tutti i dettagli giornalieri delle modifiche alla viabilità sono specificati sul sito RomaMobilita.it.

Formula E ePrix Roma 2021: la partenza della gara

EPRIX ROMA 2023: LA VIABILITÀ NEI GIORNI DELL’EVENTO

Ai cambiamenti già descritti, si aggiungono poi quelli specifici in prossimità dell’ePrix di Roma, in programma il 15 e 16 luglio. Gli organizzatori hanno infatti previsto due diversi anelli concentrici, uno colorato in blu più piccolo e vicino al circuito, e uno verde più esteso, con differenti livelli di accesso: dalle 20.30 di giovedì 13 luglio alle 5.30 di lunedì 17 il traffico veicolare sarà vietato in entrambi gli anelli, ma sarà possibile accedere a piedi. In questi giorni la Cristoforo Colombo sarà chiusa nel tratto Eur, tra viale Asia e via del Pattinaggio, con il traffico automobilistico che sarà deviato su via Laurentina in direzione Grande Raccordo Anulare, e su via dell’Oceano Atlantico in direzione centro. Nelle giornate del 13 e del 14 luglio è inoltre prevista la chiusura dell’uscita Pontina GRA, solo per le rampe in direzione Eur, e anche la chiusura delle rampe del viadotto Magliana direzione Laurentina, per viale dell’Industria e via Cristoforo Colombo direzione centro. Solo per quanto concerne il perimetro blu, infine, dalle 20.00 di venerdì 14 luglio alle 20.00 di domenica 16, l’ingresso a piedi sarà consentito esclusivamente alle persone munite di biglietto o di apposito pass. I dettagli delle chiusure e dei mezzi pubblici alternativi per raggiungere la zona sono disponibili qui.

Formula E Roma 2023: come cambia la viabilità nei giorni della gara | Foto: Romamobilita.it

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/07/2023