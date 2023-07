Formula E ePrix Roma 2023, qualifica-2: Jake Dennis in pole, Cassidy ed Evans subito dietro

È una qualifica da “grandi firme”, quella andata in scena a Roma in vista del quattordicesimo e terzultimo round della stagione 2023 di Formula E. Il motivo è presto detto: tutti e tre i grandi protagonisti della stagione, racchiusi in soli venti punti in classifica Piloti, si sono giocati la pole position arrivando almeno fino alle semifinali. A spuntarla è stata però – ed è la prima volta quest’anno – l’Andretti-Porsche di Jake Dennis, che in finale ha battuto di misura il leader del Mondiale Nick Cassidy, portandosi così a -2 dalla vetta della Generale. Quarta posizione in griglia, invece, per il dominatore di gara-1 Mitch Evans, che in semifinale è stato battuto proprio da Cassidy e che scatterà alle spalle della Nissan del sorprendente Norman Nato.

Formula E ePrix Roma 2023: Nick Cassidy (Envision-Jaguar) | Foto: Fia Formula E

PORSCHE IN DIFFICOLTÀ Mentre Andretti-Porsche festeggia la pole position, i volti sono invece un po’ tesi nel box del team ufficiale della casa di Stoccarda. Antonio Felix Da Costa è infatti solo decimo, con Pascal Wehrlein – ieri penalizzato per eccesso di velocità in regime di bandiera rossa e quindi retrocesso dal settimo al nono posto – addirittura 15esimo e sempre più lontano dalla vetta di un campionato guidato per tutta la fase iniziale. Qualifica deludente anche per le DS Penske, con Jean-Eric Vergne 12esimo e il campione in carica Stoffel Vandoorne 18esimo. Discreta, invece, la prova delle Maserati, che proveranno oggi a bissare il podio ottenuto nella prima manche: Maximilian Gunther è sesto, Edoardo Mortara nono. Partenza alle 15.03, diretta tv su Sky Sport Arena e, in chiaro, su Mediaset Italia 1.

Formula E ePrix Roma 2023: Edoardo Mortara (Maserati) | Foto: Twitter @MaseratiMSG

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/07/2023