Formula E ePrix Roma 2023, qualifica-1: Evans in pole, la Jaguar monopolizza la prima fila!

Alla vigilia della quartultima prova del Mondiale Formula E 2023, La Jaguar non lascia nulla di intentato prendendosi tutta la prima fila in qualifica. A centrare la pole position nell’attesissimo ePrix in Italia è infatti quello che ormai viene comunemente definito come “l’ottavo re di Roma”: Mitch Evans. Il neozelandese, che in carriera ha già ottenuto ben tre vittorie sul circuito dell’Eur, ha infatti portato a casa la prima pole position battendo in finale il compagno di squadra Sam Bird. Di sicuro una gran bella dichiarazione d’intenti per il Giaguaro, che ha portato tre auto su quattro in semifinale – il pilota Envision-Jaguar, Sebastien Buemi, è stato eliminato proprio dal poleman Evans – mettendo una grande pressione sui rivali di casa Porsche.

Formula E ePrix Roma 2023: Sam Bird (Jaguar) | Foto: Twitter @JaguarRacing

I LEADER INSEGUONO C’è da dire però che Jake Dennis, il leader del campionato al volante dell’Andretti-Porsche, si è comunque difeso discretamente bene riuscendo ad accedere ai quarti di finale. L’inglese è stato l’unico dei piloti in lotta per il titolo, oltre al già citato Evans, a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, conquistando poi la settima casella in griglia. Meno bene è andata al più diretto dei suoi inseguitori, Nyck Cassidy sull’altra Envision-Jaguar: il neozelandese, che è a un solo punto dalla vetta della classifica dopo la vittoria nell’ePrix di Portland, è stato il primo degli esclusi dal suo gruppo di qualifica, e sarà costretto a partire dalla nona posizione.

VEDI ANCHE

Formula E ePrix Roma 2023: Edoardo Mortara (Maserati) | Foto: Twitter @MaseratiMSG

GLI ALTRI Alle spalle delle Jaguar, in seconda fila troviamo la Nissan di Sacha Fenestraz e, come detto, Buemi. Quinto posto per René Rast (McLaren-Nissan), seguito dalla Maserati di Edoardo Mortara, dal leader del Mondiale Dennis, e dall’altro pilota del Tridente, Maximilian Gunther. È quella una vera zona nevralgica in ottica titolo, perché dopo Cassidy in nona casella troviamo l’altra grande protagonista della stagione, la Porsche di Pascal Wehrlein. Un po’ più indietro, il campione in carica Stoffel Vandoorne, 12°, con il compagno in DS Penske, Jean-Eric Vergne, che non è andato oltre il 16° posto. Come da tradizione per la Formula E, sempre ricca di sorprese e colpi di scena, c’è da scommettere che non mancherà il tempo e lo spazio per recuperare: già a partire dalle 15.03 di oggi, sabato 15 luglio, con il primo dei due ePrix di Roma 2023 che sarà trasmesso live su Sky Sport Arena e Mediaset Italia 1.

Formula E 2023: atmosfera del quartiere EUR dove si trova il circuito dell'Eprix di Roma | Foto: Fia Formula E

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/07/2023