ePrix Roma-1 2023: Evans implacabile, Cassidy nuovo leader. E Maserati torna sul podio

Dimenticatevi la “solita” gara attendista in cui, nei primi giri, le auto scorrono via a trenino nell’attesa di poter iniziare per davvero a spremere le batterie. Il primo dei due ePrix di Roma 2023 è stato, invece, sin dai primi metri una vera e propria corsa a eliminazione che ha visto al traguardo soltanto 14 delle 22 auto in pista. A imporsi il poleman Mitch Evans, che vince per la quarta volta (la terza di fila) l’appuntamento sul circuito dell’Eur e sfata il mito per cui, nelle quattro precedenti edizioni delle gare nella Capitale, nessuno aveva mai trionfato partendo dalla prima casella in griglia.

Formula E ePrix Roma 2023: Mitch Evans (Jaguar) con il trofeo della pole position | Foto: Twitter @JaguarRacing

PROVA DI FORZA Non che, in realtà, la giornata di Evans sia stata una cavalcata trionfale e senza scossoni verso il successo. Il neozelandese è infatti stato subito sorpassato al via dal compagno di squadra Sam Bird, e poi sul finale se l’è dovuta vedere con l’Andretti-Porsche di Jake Dennis. Il pilota di Auckland, che in Formula E viene ormai chiamato (a buon diritto) “ottavo Re di Roma” è stato però senza dubbio il più veloce e il più bravo a gestire l'energia residua sul finale. Più forte anche delle circostanze, Evans ha infatti vinto sorpassando con grinta Dennis al giro 23 dei 25 inizialmente previsti – poi se ne sono corsi 27 per recuperare il periodo di Safety Car, mandata in pista per l'incidente di André Lotterer, finito contro le barriere nelle fasi iniziali – nonostante la necessità di passare una volta in più dalla corsia esterna dell’Attack Zone, visto che in un’occasione non era riuscito ad attivare correttamente l’extra boost di potenza: sembrava una pietra tombale per le chance di successo del pilota di casa Jaguar, e invece è stato solo un piccolo intoppo nella marcia verso la vittoria.

INCIDENTE SHOCK Prima del finale spettacolare, la gara era stata a lungo interrotta a causa di un bruttissimo incidente che si è verificato nel corso del nono giro: Sam Bird ha perso il controllo della sua Jaguar su di uno dei caratteristici dossi del tracciato capitolino, venendo poi colpito da Sebastien Buemi, Antonio Felix Da Costa, Lucas Di Grassi, Robin Frijns e soprattutto Edoardo Mortara, che ha proprio centrato in pieno l’auto del pilota inglese in una nuvola di detriti. Tutti i piloti, anche se piuttosto sconvolti, sono usciti comunque illesi da quello che con ogni probabilità può essere considerato come il botto più drammatico della storia della Formula E.

Formula E ePrix Roma 2023: Nick Cassidy (Envision-Jaguar) | Foto: Twitter @EnvisionRacing

NUOVO LEADER Alle spalle di Evans, completano il podio l’Envision-Jaguar dell’altro neozelandese Nick Cassidy e la Maserati dell’ottimo Maximilian Gunther, che regala al Tridente il quarto champagne in stagione proprio nella corsa di casa. Il più felice di tutti non può però che essere Cassidy che, complice il crollo finale di Dennis che ha dovuto rallentare negli ultimi giri per amministrare la batteria tagliando il traguardo al quarto posto, è il nuovo leader del Mondiale Formula E 2023. Chiude la top-5 la DS Penske di Jean-Eric Vergne, davanti alla Cupra-Mahindra di Nico Muller e alla Porsche ufficiale di Pascal Wehrlein: il tedesco, a lungo leader del campionato, limita i danni dopo un avvio horror, in cui ha rotto l’ala anteriore in un contatto. La Formula E torna in pista domani, domenica 16 luglio, per il secondo ePrix di Roma che darà un’altra scossa alle classifiche prima del gran finale di Londra (29 e 30 luglio).

Championship contender Wehrlein has front end damage and pits. @Hankook_Sport #RomeEPrix pic.twitter.com/N6ypBOPEyD — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 15, 2023

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/07/2023