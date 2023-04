Formula E 2023: aperta la vendita dei biglietti per il doppio ePrix di Roma

Mentre il paddock della Formula E si appresta a vivere il suo debutto in Europa con l’ePrix di Berlino, Roma scalda i motori – meglio, ricarica le batterie – in vista dell’evento che si terrà il 15 e il 16 luglio. Nel 2023 la Capitale ospita la serie elettrica per la quinta volta nella storia, organizzando per il terzo anno consecutivo una doppia gara sull’apprezzato e spettacolare circuito dell’Eur. Ma come fare per assistere dal vivo alla manifestazione che è ormai un classico del calendario iridato?

I BIGLIETTI PER L’EPRIX Oggi, mercoledì 19 aprile, si è aperta la vendita riservata agli appassionati che si sono registrati gratuitamente al sito della Formula E. Per tutti gli altri, comunque l’attesa non sarà troppo lunga, perché dopo poche ore si aprirà la vendita libera dei tagliandi per le tribune e il prato del circuito di Roma. L’appuntamento è infatti per giovedì 20 aprile sul sito TicketOne.it, dove è possibile reperire le informazioni per l’accesso in pista e conoscere il dettaglio dei pacchetti disponibili.

I PREZZI I prezzi? Ce n’è per tutte le tasche e le disponibilità economiche. A partire dai 5.50€ dei biglietti prato fino ad arrivare ai 132€ giornalieri per la Premium Experience, passando per i tagliandi Gold (102€), Silver (72€), Bronze (52€) e Green Area (30.50€) che permettono di accedere a tribune e zone del circuito migliori a seconda del prezzo. Disponibili anche sconti per gli under 15 (gratis per i bambini al di sotto dei 3 anni) e per i ragazzi tra i 16 e i 24 anni. Non mancano neppure gli abbonamenti da due giorni che consentono di risparmiare qualcosa sul totale: si va dai 202€ del pacchetto Premium ai 9.50€ dell’accesso prato.

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/04/2023