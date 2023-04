Formula E ePrix Berlino 2023: orari tv, circuito e risultati

Dopo aver girato praticamente per tutto il mondo, passando in poche settimane da Medio Oriente, Asia, Sudamerica e, per la prima volta nella storia della categoria, anche Africa la Formula E finalmente… torna a casa. A ospitare la serie elettrica per i round 7 e 8 del Mondiale 2023 è infatti la città di Berlino, ormai un appuntamento immancabile nel calendario della serie. Un appuntamento cruciale anche sul piano sportivo, visto che la tripletta Jaguar a San Paolo del Brasile ha riacceso la sfida al vertice con la Porsche. E quale miglior palcoscenico se non quello dell’ex aeroporto di Tempelhof, ormai da anni trasformato in uno splendido polmone verde in pieno centro, per un doppio ePrix che farà entrare definitivamente nel vivo la stagione?

Formula E 2023: vista aerea del circuito di Berlino-Tempelhof | Foto: Fia Formula E

FORMULA E EPRIX BERLINO 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Non ci sono modifiche alla pista, che rimane la stessa su cui si è corso nella passata stagione. Con una novità: al contrario che nel 2022, nel 2021 e anche nello straordinario evento dell’agosto del 2020 (in cui si disputarono ben sei gare in pochi giorni), il doppio ePrix di Berlino di quest’anno non prevede l’inversione del senso di marcia tra l’evento del sabato e quello della domenica: l’appuntamento di Tempelhof sarà dunque del tutto analogo agli altri double-header della stagione. Per il resto, la pista sarà comunque quella da 2.355 metri vista negli ultimi campionati e particolarmente apprezzata da pubblico e piloti per l’alto tasso di spettacolarità delle corse.

Lungo e variegato è l’albo d’oro dell’ePrix berlinese, che si corre ininterrottamente dal 2015 ed è quindi giunto alla sua nona edizione. A ospitare le monoposto elettriche è sempre stata la pista di Tempelhof, con la sola eccezione del 2016, anno in cui la gara si è corsa su un diverso circuito disegnato in piena città. Tre i piloti ad aver vinto almeno due volte: Lucas Di Grassi, Antonio Felix da Costa e Sebastien Buemi. Per il resto, tra i piloti ancora in griglia, un successo a testa per Maximilian Gunther, Jean-Eric Vergne, Oliver Rowland, Stoffel Vandoorne, Norman Nato e Edoardo Mortara (oltre ai non più presenti D’Ambrosio, Rosenqvist, Abt e De Vries). Tra i team comandano la classifica dei più vincenti Audi e DS, entrambi a quota tre vittorie.

EPRIX BERLINO 2023, ORARI TV E WEB

La Formula E torna in un doppio appuntamento, con le gare di scena sia al sabato che alla domenica, e con le prove libere 1 in programma al venerdì. Resta confermata l’ormai tradizionale doppia diretta tv e web, in chiaro sui canali Mediaset e a pagamento per gli abbonati di Sky Sport e Now. Di seguito gli orari dettagliati di tutte le sessioni del fine settimana berlinese:

Prove Libere 1 – Venerdì 21 aprile ore 16.55: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 22 aprile ore 08.05: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 22 aprile ore 10.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara 1 – Sabato 22 aprile ore 15.03: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Domenica 23 aprile ore 08.05: YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Qualifica 2 – Domenica 23 aprile ore 10.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara 2 – Domenica 23 aprile ore 15.03: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: palinsesto e orari potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti.

Formula E ePrix San Paolo del Brasile 2023: Mitch Evans (Jaguar Racing) | Foto: Fia Formula E

EPRIX BERLINO 2023, METEO

Il settimo e ottavo round della stagione 2023 di Formula E potrebbero essere molto diversi tra loro, visto che solo nella giornata di domenica è previsto che la capitale tedesca sia investita da una perturbazione che potrebbe portare pioggia e temporali improvvisi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo 3BMeteo:

Venerdì 21 aprile – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 7-17°C.

Sabato 22 aprile – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 5-18°C.

Domenica 23 aprile – Nubi e temporali, 85% possibilità di precipitazioni, temperature 9-18°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Pascal Wehrlein festeggia la vittoria nel primo ePrix di Diriyah

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/04/2023