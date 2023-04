Formula E ePrix Berlino-2 2023: trionfa Cassidy su Dennis e Vergne, Wehrlein resta leader

Berlino concede il bis. Dopo la scorpacciata di sorpassi e cambi al vertice che hanno caratterizzato il primo ePrix di scena ieri, anche nell’ottavo round del Mondiale Formula E 2023 l’incertezza, le sorprese e la necessità dei piloti di amministrare la carica della batteria su una pista estremamente esigente come quella disegnata all’ex aeroporto di Tempelhof sono state grandi protagoniste. In seguito a una fase iniziale caotica in cui tutti i piloti giravano addirittura ben cinque secondi più lenti rispetto ai tempi migliori, a prendere in mano le operazioni nell’ultimo terzo di gara è stata l’Envision-Jaguar di Nick Cassidy. Il neozelandese, che dalla griglia partiva ottavo, ha guidato in maniera attenta e sicura nei sorpassi e dimostrato soprattutto di essere un vero maestro nel gestire l’energia residua, tagliando il traguardo per primo proprio con lo 0% di batteria.

Formula E ePrix Berlino 2023: Nick Cassidy (Envision Racing) e Jake Dennis (Andretti Autosport) | Foto: Fia Formula E

DENNIS E JEV SUL PODIO Alle spalle di Cassidy, che di fatto regala alla power unit Jaguar la terza vittoria di fila considerando l’ePrix di ieri e quello di San Paolo del Brasile, troviamo la Andretti-Porsche di un redivivo Jake Dennis. Che può certamente sorridere dopo aver inanellato ben quattro zeri di fila in classifica, ma anche recriminare per essere arrivato sul finale di gara con molta più batteria di Cassidy, senza però mai riuscire davvero ad andare all’attacco. Chiude sul terzo gradino del podio un coriaceo Jean-Eric Vergne, che conferma di voler restare agganciato al treno iridato pur con una DS Penske per adesso resta al di sotto delle auto motorizzate Porsche e Jaguar.

Formula E ePrix Berlino 2023: Mitch Evans (Jaguar Racing) | Foto: Fia Formula E

EVANS BATTE WEHRLEIN A proposito di Porsche e Jaguar: nel derby di alta classifica tra i due team ufficiali è ancora la casa inglese a spuntarla grazie alla quarta posizione ottenuta dal vincitore di ieri Mitch Evans, che precede sul traguardo la Porsche di Antonio Felix Da Costa. Un po’ più indietro, ma comunque in grado di mantenere la leadership della classifica, Pascal Wehrlein: il tedesco è partito sesto e ha chiuso al settimo posto, scavalcato sul finale dalla Maserati del connazionale Maximilian Gunther. Fuori dalla zona punti, invece, l’altra Jaguar ufficiale di Sam Bird e l’altra Envision di Sebastien Buemi, grandi protagonisti ieri ma oggi costretti a una sosta ai box non prevista per sostituire l’alettone anteriore danneggiato in un contatto.

Formula E ePrix Berlino 2023: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Twitter @PorscheFormulaE

GLI ALTRI Raccolgono invece un piazzamento in top-10, Stoffel Vandoorne (ottavo, DS Penske), Nico Muller (nono, ABT Cupra) e Dan Ticktum (decimo, Nio 333). Niente da fare invece per Robin Frijns, bravissimo a portare a casa la pole position sul bagnato ma poi tradito da una gestione non ottimale dell’energia che lo ha fatto sprofondare in 17esima posizione. La Formula E torna in pista tra sole due settimane per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il round 9 si disputerà infatti a Monte Carlo, sulla pista resa mitica dal GP di Formula 1, sabato 6 maggio 2023.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/04/2023