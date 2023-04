Formula E ePrix Berlino-1 2023: 1-2 Jaguar con Evans e Bird, primo podio per Maserati

Dopo aver messo tre macchine sul podio di San Paolo, anche nel primo dei due ePrix di Berlino la festa è tutta della Jaguar: a vincere una gara folle, piena di colpi di scena, di sorpassi e con ben otto leader diversi che si sono alternati al comando (un record persino per la Formula E) è stato ancora il neozelandese Mitch Evans, al secondo trionfo di fila ma stavolta seguito sul gradino d’onore dal compagno di squadra Sam Bird. Completa la top-3, con un finale mozzafiato e un arrivo al fotofinish, il pilota tedesco Maximilian Gunther, in grado di regalare alla Maserati il primo podio della sua breve storia nella categoria elettrica.

Formula E ePrix Berlino 2023: Mitch Evans (Jaguar Racing) | Foto: Fia Formula E

CAOS BERLINO Condizionato sin dall’avvio da tantissimi sorpassi e da almeno una decina di piloti pienamente in lotta per la vittoria, l’ePrix di Berlino è stato un vero e proprio caos. Soltanto nell’ultimo quarto di gara, si è visto chiaramente quali fossero le macchine che potevano spingere fino alla fine con la giusta quantità di batteria residua. E sono state proprio le Jaguar di Evans e Bird, ma anche la Envision-Jaguar del poleman Sebastien Buemi a salire in cattedra andando in fuga dal resto del gruppo, con il solo Gunther a tenere il ritmo. Proprio all’ultimissima curva l’esperto pilota svizzero ormai al limite con l’energia ha però dovuto rallentare ed è stato quindi infilato sia da Bird, che ha regalato alla Jaguar la prima doppietta in Formula E, sia dalla Maserati del tedesco.

WEHRLEIN RIMONTA Discreta la prestazione della Porsche del leader del campionato Pascal Wehrlein, che mantiene la vetta della classifica nonostante abbia tagliato il traguardo al sesto posto, dietro anche al già citato Buemi e all’altra Envision di Nick Cassidy. Il forte pilota tedesco, protagonista di una qualifica deludente che lo ha portato a scattare dal 15esimo posto, ancora una volta ha adottato una tattica attendista riuscendo a rimontare fino a un buon piazzamento in top-10. Meno bene è andata invece al compagno di squadra Antonio Felix Da Costa, messo ko dopo essere stato incolpevolmente centrato in pieno da Jake Dennis, autore di un grave errore in frenata. L’inglese del team Andretti-Porsche è al quarto “zero” consecutivo dopo un inizio di stagione super che lo aveva visto ottenere un primo e due secondi posti nelle prime tre gare.

Formula E ePrix Berlino 2023: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Twitter @PorscheFormulaE

GLI ALTRI Alle spalle di Wehrlein, raccolgono punti anche Jean-Eric Vergne (DS Penske), Andre Lotterer (Andretti-Porsche), Edoardo Mortara (Maserati) e Oliver Rowland (Mahindra). Altro passo falso invece per il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne messo fuori gioco dalla Nio 333 di Dan Ticktum, che lo ha spinto contro il muro nel tentativo di difendere la posizione. A questo punto il belga è solo 12esimo nel Mondiale, a -72 dalla vetta. Ci saranno comunque ampie possibilità di rivincita, già a partire da domani dove, sempre sulla spettacolare pista di Berlino-Tempelhof andrà in scena la seconda manche del weekend.

This is Vandoorne's first DNF since New York in 2021 ❌ @SABIC #BerlinEPrix pic.twitter.com/AuURwfufQV — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2023

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/04/2023