Formula E, ecco la prima bozza del calendario 2024: sorpresa Tokyo, Roma confermata

Il Consiglio Mondiale Fia ha ratificato il calendario provvisorio del Mondiale elettrico 2024: esordio per la capitale del Giappone, Roma si conferma in doppio ePrix (ma in primavera)

La Formula E è entrata ormai definitivamente nella fase calda del Mondiale 2023. Ma mentre, a Portland, in Oregon, le monoposto elettriche si apprestano a debuttare su una delle poche piste permanenti che hanno ospitato la categoria dalla sua nascita a oggi, a Cordoba la Fia ha definito una fetta importante del futuro a breve termine della serie. In occasione del World Motor Sport Council, che in questo caso si teneva in Spagna, la Federazione ha infatti pubblicato una prima bozza provvisoria del calendario della prossima stagione, la decima della storia della Formula E.

Formula E ePrix Jakarta 2023: Maximilian Gunther (Maserati) in lotta con Jake Dennis (Andretti-Porsche) | Foto: Fia Formula E

SEASON 10 Molte le conferme, interessanti le novità. A esordire sarà infatti il Giappone, con la capitale Tokyo che ospiterà per la prima volta le monoposto elettriche il prossimo 30 marzo. Per il resto, c’è la conferma dei test precampionato di Valencia, che si terranno dal 23 al 27 ottobre, e dell’esordio stagionale a Città del Messico, in programma il 13 gennaio. Per quanto riguarda l’Italia, Roma è ancora tappa imprescindibile, con un doppio ePrix che torna nello slot classico di metà aprile (13 e 14) abbandonando invece la scelta del 2023, con la Formula E protagonista sul circuito dell’Eur il 15 e 16 luglio.

Formula E ePrix Roma 2022: Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) - Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

TRE SLOT DA DEFINIRE Sono poi confermate anche le tappe di San Paolo del Brasile (16 marzo), Monte Carlo (27 aprile), Berlino (11 e 12 maggio), Jakarta ma in appuntamento singolo (8 giugno) e Portland (29 giugno) a precedere il gran finale in doppio ePrix all’ExCel di Londra, il 20 e 21 luglio 2024. Tre, invece, gli slot ancora da assegnare nel calendario a 17 gare che è anche il più lungo della storia della categoria: si correrà infatti anche il 10 e il 24 febbraio e il 25 maggio. Le location presenti nel calendario 2023 e che, almeno per il momento, non sono state inserite in lista sono Hyderabad e Città del Capo, rispettivamente in India e Sudafrica (dove quest’anno si è corso l’11 e il 25 febbraio).

FORMULA E, IL CALENDARIO PROVVISORIO DEL MONDIALE 2024

Data Evento Sede 23-27/10/2023 Test invernali Valencia Round Data Evento Sede 1 13/01/2024 ePrix Messico Città del Messico 2 26/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 3 27/01/2024 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 4 10/02/2024 Da definire Da definire 5 24/02/2024 Da definire Da definire 6 16/03/2024 ePrix Brasile San Paolo 7 30/03/2024 ePrix Giappone Tokyo 8 13/04/2024 ePrix Italia Roma 9 14/04/2024 ePrix Italia Roma 10 27/04/2024 ePrix Monaco Monte Carlo 11 11/05/2024 ePrix Germania Berlino 12 12/05/2024 ePrix Germania Berlino 13 25/05/2024 Da definire Da definire 14 08/06/2024 ePrix Indonesia Jakarta 15 29/06/2024 ePrix Usa Portland 16 20/07/2023 ePrix Regno Unito Londra 17 21/07/2023 ePrix Regno Unito Londra

