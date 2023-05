Formula E ePrix Jakarta 2023: orari tv, circuito e risultati

La Formula E si prende una piccola pausa dal tour europeo e vola nel Sudest Asiatico per il doppio ePrix di Jakarta. Una tappa fondamentale per delineare le gerarchie dopo la scorpacciata di sorpassi ed emozioni di Monte Carlo. Nel Principato di Monaco, Nick Cassidy ha infatti centrato il suo secondo successo consecutivo dopo Berlino confermando la grande crescita del powertrain Jaguar, mentre una Porsche un po’ spenta da ormai troppe gare rischia di restare tagliata fuori dalla lotta per il titolo: ben 21 sono i punti di ritardo di Pascal Wehrlein in classifica Piloti, uno scenario che nessuno avrebbe immaginato dopo le prime uscite in cui le auto spinte dal motore elettrico della casa di Stoccarda avevano letteralmente dominato la scena. Ci sono però ancora tanti capitoli da scrivere, e il double header in Indonesia può ribaltare le carte in tavola in vista del gran finale a Portland, Roma e Londra…

Formula E 2023: vista aerea del circuito di Jakarta | Foto: Fia Formula E

FORMULA E EPRIX JAKARTA 2023, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX JAKARTA 2023, CIRCUITO

Inaugurato proprio sul finale della scorsa stagione, il circuito cittadino di Jakarta non presenta sostanziali modifiche. Lungo 2.370 metri, il tracciato sorge nella pittoresca zona costiera di Ancol Beach ed è unico nel suo genere, con curve a gomito e ad angolo retto inframmezzate da un paio di rettilinei, ma anche con interessanti cambi di pendenza e curve sopraelevate. Uno scenario decisamente suggestivo che, insieme a una sede stradale piuttosto ampia rispetto agli standard delle piste cittadine presenti nel calendario della Formula E, promette di regalare uno spettacolo di alto livello.

Formula E 2023: la mappa del circuito di Jakarta | Foto: Fia Formula E

EPRIX JAKARTA 2023, STATISTICHE

L’organizzazione di un ePrix in Indonesia è stata una delle grandi novità della stagione 2022 di Formula E. La corsa è dunque alla sua seconda edizione, anche se è la prima volta in assoluto che sul tracciato di Jakarta si disputa un appuntamento con doppia manche. Nello scorso Mondiale, a imporsi era stata la Jaguar ufficiale di Mitch Evans, che aveva preceduto sul traguardo la DS di Jean-Eric Vergne (autore della pole position) e la Venturi-Mercedes di Edoardo Mortara, oggi pilota di casa Maserati.

EPRIX JAKARTA 2023, ORARI TV E WEB

Come detto, l’evento di Jakarta quest’anno si disputa con il format della doppia manche, di scena nei giorni di sabato 3 e domenica 4 giugno. Confermata ormai la classica impostazione delle prime prove libere, in programma nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda le dirette, come al solito l’evento sarà trasmesso in chiaro sui canali Mediaset ma anche sulla pay-tv per gli abbonati Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Jakarta:

Prove Libere 1 – Venerdì 2 giugno ore 10.25: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 3 giugno ore 03.05: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 3 giugno ore 05.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara 1 – Sabato 3 giugno ore 10.03: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Domenica 4 giugno ore 03.05: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 4 giugno ore 05.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara 2 – Domenica 4 giugno ore 10.03: Sky Sport Arena, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Formula E ePrix Jakarta 2022: vista aerea del circuito

EPRIX JAKARTA 2023, METEO

Grande afa, umidità e possibili scrosci di pioggia attendono il paddock della Formula E nel weekend di Jakarta. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, le temperature saranno intorno ai 30 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 2 giugno – Poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 24-33°C.

Sabato 3 giugno – Nubi sparse con pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 25-33°C.

Domenica 4 giugno – Pioggia e schiarite, 70% possibilità di precipitazioni, temperature 24-32°C.

FORMULA E 2023, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Formula E ePrix Monaco 2023: Nick Cassidy (Envision Racing) festeggia la vittoria

