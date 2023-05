ePrix Montecarlo 2023: Cassidy guida la doppietta Jaguar ed è leader

CASSIDY SBANCA MONTECARLO Il nono round della stagione 2022-23 della Formula E è andato in scena questo pomeriggio sul circuito cittadino di Montecarlo. Nelle stradine della storica pista che tra un paio di settimane accoglierà la Formula 1 la gara è stata vinta da Nick Cassidy. Il pilota Jaguar ha ripetuto il successo dello scorso evento a Berlino con una gara tutta d'attacco e questo gli permette di issarsi in testa alla classifica generale di campionato su Pascal Wehrlein.

NONO AL VIA Non partiva certo nella posizione più agevole su un tracciato quale Montecarlo il pilota del team Envision che dalla nona piazzola in griglia è riuscito a spuntarla risalendo posizioni resistendo nel duello con Mitch Evans nei giri finali. Il connazionale non ha potuto fare altro che accodarsi completando così la doppietta per il marchio inglese. Hanno provato a inserirsi nella bagarre anche Jake Dennis, terzo, e Sacha Fenestraz. L'argentino ha chiuso ai piedi del podio nonostante partisse dalla seconda posizione, peraltro a seguito della penalizzazione che lo ha privato della pole position.

SAFETY CAR Non sono mancati gli ingressi della vettura della direzione gara nella pista angusta del principato. Sul finale la corsa è stata neutralizzata quando Sam Bird è entrato in contatto con Nico Muller mentre Maxhimilian Gunther si è toccato con Dan Ticktum. Quinto Jake Hughes che aveva ereditato la pole position dopo la lunga indagine dei commissari. Sempre Gunther è stato coinvolto in una toccata con il compagno Edoardo Mortara che ha danneggiato la Maserati del pilota svizzero che ha finito in dodicesima posizione. Nel complesso un round da dimenticare per il marchio italiano. Nei primi dieci Jean Eric Vergne seguito da Sebastien Buemi. Solo undicesimo Pascal Wehrlein che perde così la testa della classifica generale a favore proprio di Cassidy.

