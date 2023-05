Formula E ePrix Monaco 2023: orari tv, circuito e risultati

I risultati degli ultimi ePrix della stagione hanno certificato la crescita del powertrain Jaguar, ormai in grado di giocarsi la vittoria con quelli messi in pista dalla Porsche. Una minaccia sempre più imminente per la leadership della classifica, ancora difesa dal pilota ufficiale della casa tedesca Pascal Wehrlein che però adesso si vede incalzato dal vincitore dell’ultimo appuntamento stagionale Nick Cassidy (Envision-Jaguar), staccato di soli 4 punti. Il Mondiale Formula E 2023, insomma, entra nella sua fase calda, ed è proprio sul mitico circuito di Monte Carlo che si riaccende l’emozionante sfida per il trono della categoria elettrica.

Formula E ePrix Berlino 2023: Nick Cassidy (Envision Racing) | Foto: Fia Formula E

FORMULA E EPRIX MONACO 2023, TUTTE LE INFO UTILI

Ormai da due stagioni, il circuito di Monte Carlo è lo stesso utilizzato anche dalla Formula 1. Lungo 3.337 metri, il tracciato ha scritto la storia delle corse automobilistiche con curve iconiche come il Casinò, La Rascasse, il tornantino della Vecchia Stazione (ex Loews, oggi Fairmont Hotel), il Portier, le Piscine, il Tabaccaio e Saint Devote. Una pista unica e inimitabile, stretta e angusta e forse anche per questo incredibilmente affascinante. E comunque perfetta per le gare di Formula E, che nelle passate edizioni della gara ha dimostrato di poter mettere in piedi uno show emozionante e ricco di sorprese e sorpassi.

Formula E 2023: la mappa del circuito di Monte Carlo | Foto: Fia Formula E

Monte Carlo ha ospitato la Formula E per la prima volta nel 2015 con l’intento di ripetersi ogni due anni. Dopo le edizioni 2017 e 2019 e lo stop a causa Covid, l’ePrix del Principato di Monaco è invece diventato un appuntamento annuale, presente nel calendario 2021, 2022 e 2023. Unico a imporsi in due occasioni è stato l’attuale pilota Envision Racing, Sebastien Buemi, vincitore nel 2015 e nel 2017 con Renault e.Dams su un layout sensibilmente più corto rispetto a quello tradizionale. Altri vincitori sono poi Jean-Eric Vergne (2019 su DS Techeetah), Antonio Felix Da Costa (2021 su DS Techeetah) e Stoffel Vandoorne (2022 su Mercedes).

Per il fine settimana di Monte Carlo, anche per esigenze di viabilità sulla pista cittadina del Principato (solitamente aperta al traffico), la Formula E torna alle origini, con tutta l’attività del weekend condensata nella sola giornata di sabato 6 maggio. Confermata la diretta in chiaro sui canali Mediaset e quella sul satellite di Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Monaco:

Prove Libere 1 – Sabato 6 maggio ore 7.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 6 maggio ore 9.10: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 6 maggio ore 10.40: Sky Sport Arena e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 6 maggio ore 15.03: Sky Sport Arena, Mediaset Italia 1 e Sportmediaset.it

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

VEDI ANCHE

Monte Carlo accoglie la Formula E con temperature non ancora estive ma con una giornata perfetta per un po’ di show in pista. Secondo le previsioni di 3BMeteo.com, il termometro si aggirerà intorno ai 20 gradi e non è previsto alcuno scroscio di pioggia a rovinare la festa del paddock elettrico. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 5 maggio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 15-18°C.

Sabato 6 maggio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 15-18°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2023 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 9 della storia della categoria elettrica.

Formula E 2023: Pascal Wehrlein (Porsche)

Sabato 6 maggio, ore 15.03

Sabato 6 maggio, ore 10.40

Sabato 6 maggio, ore 09.10

Sabato 6 maggio, ore 07.30

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/05/2023