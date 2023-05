Formula E, la Mahindra si separa da Oliver Rowland: a Jakarta debutta Roberto Merhi

Lo spagnolo ex Formula 1 prenderà il posto del 30enne inglese, almeno nelle due gare in programma nel weekend in Indonesia

Le strade di Oliver Rowland e della Formula E, almeno per il momento, si separano. A comunicarlo è Mahindra Racing, squadra indiana nella quale ha militato il talentuoso pilota inglese a partire dalla scorsa stagione, che ha annunciato di aver trovato un “accordo reciproco” per interrompere la collaborazione con il pilota in vista delle prossime sette gare (nel weekend se ne correranno due a Jakarta, poi ci saranno le tappe di Portland, Roma e Londra) del Mondiale elettrico 2023. A sostituirlo sarà l’esperto spagnolo Roberto Merhi, 32enne che nel 2015 ha corso 13 GP di Formula 1 con la cenerentola Marussia.

Formula E 2023: Oliver Rowland (Mahindra)

DEBUTTO Il 30enne Rowland chiude dunque un’annata davvero povera di soddisfazioni, in cui è stato in grado di raccogliere soltanto nove punti, frutto del sesto posto di Hyderabad e del decimo di gara-1 a Berlino. Migliori erano state invece le stagioni precedenti, specie quelle da pilota Nissan e.Dams, con cui ha raccolto la sua unica vittoria in Formula E nel corso di uno dei sei ePrix di Berlino del 2020. Per Merhi si tratta invece di un debutto assoluto nella categoria, ma bisogna ricordare che lo spagnolo – che in carriera ha vinto la F3 Euro Series nel 2011 – aveva già provato la Mahindra M9Electro come terzo pilota nei rookie test di qualche settimana fa a Berlino.

VEDI ANCHE

Formula E 2023: Oliver Rowland (Mahindra Racing) in azione | Foto: Fia Formula E

PARLA MERHI “È un enorme onore per me subentrare – spiega Merhi nel comunicato ufficiale del team – e rappresentare Mahindra Racing nelle gare a Jakarta. Sono incredibilmente grato per l’opportunità e determinato a coglierla al meglio. Ho avuto la possibilità di guidare la M9Electro durante i test per i debuttanti a Berlino, ma la Formula E è molto diversa da qualsiasi altra serie in cui ho corso, quindi la curva di apprendimento sarà ripida. Ma sento di essermi preparato bene, e sono pronto ed entusiasta di affrontare questa sfida”. Per il momento lo spagnolo è stato quindi confermato solo per le due gare di Jakarta, mentre ulteriori valutazioni in vista degli ePrix di Portland, Roma e Londra saranno effettuate nelle prossime settimane.

Roberto Merhi in F1 con la Marussia nel 2015

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/05/2023